QIMRYESAXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky QASEMI ISLAMIC MICROFINANCE BANK

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

QASEMI ISLAMIC MICROFINANCE BANK

Adresa pobočky

BIR FADHL STREET

Kód pobočky

QIMRYESAXXX

Název banky

QASEMI ISLAMIC MICROFINANCE BANK

Město

ADEN

QIMRYESAXXX

Banka QASEMI ISLAMIC MICROFINANCE BANK není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky QASEMI ISLAMIC MICROFINANCE BANK

Najděte kódy Swift různých poboček banky QASEMI ISLAMIC MICROFINANCE BANK.

Pobočky QASEMI ISLAMIC MICROFINANCE BANK

QIMRYESAXXX

BIR FADHL STREET, ADEN

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.