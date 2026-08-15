PSHBRUMMXXX
Detaily kódu BIC/Swift banky INDUSTRIAL AGRICULTURAL BANK LIMITED (PROMSELHOZBANK LTD.)
Detaily kódu Swift
INDUSTRIAL AGRICULTURAL BANK LIMITED (PROMSELHOZBANK LTD.)
MALAYA DMITROVKA STREET 14
PSHBRUMMXXX
INDUSTRIAL AGRICULTURAL BANK LIMITED (PROMSELHOZBANK LTD.)
MOSCOW
Banka INDUSTRIAL AGRICULTURAL BANK LIMITED (PROMSELHOZBANK LTD.) není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky INDUSTRIAL AGRICULTURAL BANK LIMITED (PROMSELHOZBANK LTD.)
Najděte kódy Swift různých poboček banky INDUSTRIAL AGRICULTURAL BANK LIMITED (PROMSELHOZBANK LTD.).
Pobočky INDUSTRIAL AGRICULTURAL BANK LIMITED (PROMSELHOZBANK LTD.)
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.