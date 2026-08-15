PSHBRUMMXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky INDUSTRIAL AGRICULTURAL BANK LIMITED (PROMSELHOZBANK LTD.)

Přijmout peníze s WisePoslat s Wise

Detaily kódu Swift

Název pobočky

INDUSTRIAL AGRICULTURAL BANK LIMITED (PROMSELHOZBANK LTD.)

Adresa pobočky

MALAYA DMITROVKA STREET 14

Kód pobočky

PSHBRUMMXXX

Název banky

INDUSTRIAL AGRICULTURAL BANK LIMITED (PROMSELHOZBANK LTD.)

Město

MOSCOW

PSHBRUMMXXX

Banka INDUSTRIAL AGRICULTURAL BANK LIMITED (PROMSELHOZBANK LTD.) není v tuto chvíli podporována

Wise již umožňuje posílat a přijímat platby ve více než 40 měnách a díky naší globální funkci pro USD lze snadno provádět převody v dolarech po celém světě.

Dejte mi vědět

Kódy Swift banky INDUSTRIAL AGRICULTURAL BANK LIMITED (PROMSELHOZBANK LTD.)

Najděte kódy Swift různých poboček banky INDUSTRIAL AGRICULTURAL BANK LIMITED (PROMSELHOZBANK LTD.).

Pobočky INDUSTRIAL AGRICULTURAL BANK LIMITED (PROMSELHOZBANK LTD.)

PSHBRUMMXXX

MALAYA DMITROVKA STREET 14, MOSCOW, 127006

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.