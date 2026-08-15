PMAPPS22XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky PALESTINE MONETARY AUTHORITY

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

PALESTINE MONETARY AUTHORITY

Adresa pobočky

AL-IRSAL STREET

Kód pobočky

PMAPPS22XXX

Název banky

PALESTINE MONETARY AUTHORITY

Město

AL-BIREH

PMAPPS22XXX

Banka PALESTINE MONETARY AUTHORITY není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky PALESTINE MONETARY AUTHORITY

Najděte kódy Swift různých poboček banky PALESTINE MONETARY AUTHORITY.

Pobočky PALESTINE MONETARY AUTHORITY

PMAPPS22ACH

RAMALLAH

PMAPPS22ASA

RAMALLAH

PMAPPS22ECC

AL-IRSAL STREET, AL-BIREH

PMAPPS22PEX

AL-BIREH

PMAPPS22TIA

RAMALLAH

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.