OTPVRUMMXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK'

Přijmout peníze s WisePoslat s Wise

Detaily kódu Swift

Název pobočky

JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK'

Adresa pobočky

LENINGRADSKOE SHOSSE 16A

Kód pobočky

OTPVRUMMXXX

Název banky

JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK'

Město

MOSCOW

OTPVRUMMXXX

Banka JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK' není v tuto chvíli podporována

Wise již umožňuje posílat a přijímat platby ve více než 40 měnách a díky naší globální funkci pro USD lze snadno provádět převody v dolarech po celém světě.

Dejte mi vědět

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.