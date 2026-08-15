OTPVRUMMOMS
Detaily kódu BIC/Swift banky JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK'
Detaily kódu Swift
JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK'
ORDZONIKIDZE STREET 3A
OTPVRUMMOMS
JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK'
OMSK
Banka JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK' není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK'
Najděte kódy Swift různých poboček banky JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK'.
Pobočky JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK'
OTPVRUM1CHE
VOROVSKOGO UL 13 - CHELYABINSK, CHELYABINSK, 454092
OTPVRUM1HBR
UL.VOLOCHAEVSKAYA 104, HABAROVSK, 680030
OTPVRUM1RST
UL KRASNAYA GORK 3, GUKOVO, 347880
OTPVRUM1SAM
AVRORY UL 150, SAMARA, 443045
OTPVRUM1SPB
VORONEZHSKAYA UL. 5 LIT.A POM.6N, ST. PETERSBURG, 191119
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.