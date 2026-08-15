ORBKTGTGBJ1

Detaily kódu BIC/Swift banky ORABANK TOGO

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

ORABANK TOGO

Adresa pobočky

11 AVENUE DU 24 JANVIER

Kód pobočky

ORBKTGTGBJ1

Název banky

ORABANK TOGO

Město

LOME

ORBKTGTGBJ1

Banka ORABANK TOGO není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky ORABANK TOGO

Najděte kódy Swift různých poboček banky ORABANK TOGO.

Pobočky ORABANK TOGO

ORBKTGTGBJ1

11 AVENUE DU 24 JANVIER, LOME, 3467

ORBKTGTGOGP

392 RUE DES PLANTAINS, LOME, 2810

ORBKTGTGXXX

11 AVENUE DU 24 JANVIER, LOME, 3467

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.