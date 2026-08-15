ORBASXSMXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky ORCO BANK N.V. ST. MAARTEN

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

ORCO BANK N.V. ST. MAARTEN

Adresa pobočky

EMMA PLEIN 1

Kód pobočky

ORBASXSMXXX

Název banky

ORCO BANK N.V. ST. MAARTEN

Město

PHILIPSBURG

ORBASXSMXXX

Banka ORCO BANK N.V. ST. MAARTEN není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky ORCO BANK N.V. ST. MAARTEN

Najděte kódy Swift různých poboček banky ORCO BANK N.V. ST. MAARTEN.

Pobočky ORCO BANK N.V. ST. MAARTEN

ORBASXSMXXX

EMMA PLEIN 1, PHILIPSBURG

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.