OCBCMMMYXXX
Detaily kódu BIC/Swift banky OCBC BANK YANGON BRANCH
Detaily kódu Swift
OCBC BANK YANGON BRANCH
UNIT 01 TO 05, FLOOR 21, JUNCTION
OCBCMMMYXXX
OCBC BANK YANGON BRANCH
YANGON
Banka OCBC BANK YANGON BRANCH není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky OCBC BANK YANGON BRANCH
Najděte kódy Swift různých poboček banky OCBC BANK YANGON BRANCH.
Pobočky OCBC BANK YANGON BRANCH
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.