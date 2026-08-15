OCBCMMMYXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky OCBC BANK YANGON BRANCH

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

OCBC BANK YANGON BRANCH

Adresa pobočky

UNIT 01 TO 05, FLOOR 21, JUNCTION

Kód pobočky

OCBCMMMYXXX

Název banky

OCBC BANK YANGON BRANCH

Město

YANGON

OCBCMMMYXXX

Banka OCBC BANK YANGON BRANCH není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky OCBC BANK YANGON BRANCH

Najděte kódy Swift různých poboček banky OCBC BANK YANGON BRANCH.

Pobočky OCBC BANK YANGON BRANCH

OCBCMMMYXXX

UNIT 01 TO 05, FLOOR 21, JUNCTION, YANGON, 11141

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.