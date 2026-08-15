OBIBRUMMXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky SBI BANK LLC

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

SBI BANK LLC

Adresa pobočky

LENINGRADSKIY PROSPEKT 72

Kód pobočky

OBIBRUMMXXX

Název banky

SBI BANK LLC

Město

MOSCOW

OBIBRUMMXXX

Banka SBI BANK LLC není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky SBI BANK LLC

Najděte kódy Swift různých poboček banky SBI BANK LLC.

Pobočky SBI BANK LLC

OBIBRUMMXXX

LENINGRADSKIY PROSPEKT 72, MOSCOW, 125315

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.