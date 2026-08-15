NUBKLYLTT14

Detaily kódu BIC/Swift banky NURAN BANK

Přijmout peníze s WisePoslat s Wise

Detaily kódu Swift

Název pobočky

NURAN BANK

Adresa pobočky

TRIPOLI TOWER, FLOOR 25

Kód pobočky

NUBKLYLTT14

Název banky

NURAN BANK

Město

TRIPOLI

NUBKLYLTT14

Banka NURAN BANK není v tuto chvíli podporována

Wise již umožňuje posílat a přijímat platby ve více než 40 měnách a díky naší globální funkci pro USD lze snadno provádět převody v dolarech po celém světě.

Dejte mi vědět

Kódy Swift banky NURAN BANK

Najděte kódy Swift různých poboček banky NURAN BANK.

Pobočky NURAN BANK

NUBKLYLTT14

TRIPOLI TOWER, FLOOR 25, TRIPOLI

NUBKLYLTXXX

TRIPOLI TOWER, FLOOR 25, TRIPOLI

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.