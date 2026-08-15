NMBLZWHXXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky NMB BANK LIMITED

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

NMB BANK LIMITED

Adresa pobočky

19207 LIBERATION LEGACY WAY, BORROW

Kód pobočky

NMBLZWHXXXX

Název banky

NMB BANK LIMITED

Město

HARARE

NMBLZWHXXXX

Banka NMB BANK LIMITED není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky NMB BANK LIMITED

Najděte kódy Swift různých poboček banky NMB BANK LIMITED.

Pobočky NMB BANK LIMITED

NMBLZWHXBYO

BULAWAYO

NMBLZWHXXXX

19207 LIBERATION LEGACY WAY, BORROW, HARARE

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.