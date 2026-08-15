NINVSSJBXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky NATIONAL INVESTMENT AND DEVELOPMENT BANK (S.S) PLC

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

NATIONAL INVESTMENT AND DEVELOPMENT BANK (S.S) PLC

Adresa pobočky

MUBARAK BUILDING PLOT NO.2B,2C

Kód pobočky

NINVSSJBXXX

Název banky

NATIONAL INVESTMENT AND DEVELOPMENT BANK (S.S) PLC

Město

JUBA

NINVSSJBXXX

Banka NATIONAL INVESTMENT AND DEVELOPMENT BANK (S.S) PLC není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky NATIONAL INVESTMENT AND DEVELOPMENT BANK (S.S) PLC

Najděte kódy Swift různých poboček banky NATIONAL INVESTMENT AND DEVELOPMENT BANK (S.S) PLC.

Pobočky NATIONAL INVESTMENT AND DEVELOPMENT BANK (S.S) PLC

NINVSSJBXXX

MUBARAK BUILDING PLOT NO.2B,2C, JUBA

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.