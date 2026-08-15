NINVSSJBXXX
Detaily kódu BIC/Swift banky NATIONAL INVESTMENT AND DEVELOPMENT BANK (S.S) PLC
Detaily kódu Swift
NATIONAL INVESTMENT AND DEVELOPMENT BANK (S.S) PLC
MUBARAK BUILDING PLOT NO.2B,2C
NINVSSJBXXX
NATIONAL INVESTMENT AND DEVELOPMENT BANK (S.S) PLC
JUBA
Banka NATIONAL INVESTMENT AND DEVELOPMENT BANK (S.S) PLC není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky NATIONAL INVESTMENT AND DEVELOPMENT BANK (S.S) PLC
Najděte kódy Swift různých poboček banky NATIONAL INVESTMENT AND DEVELOPMENT BANK (S.S) PLC.
Pobočky NATIONAL INVESTMENT AND DEVELOPMENT BANK (S.S) PLC
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.