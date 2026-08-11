NBIQIQBAXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky NATIONAL BANK OF IRAQ

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

NATIONAL BANK OF IRAQ

Adresa pobočky

9 SADOON STREET NATIONAL BANK OF

Kód pobočky

NBIQIQBAXXX

Název banky

NATIONAL BANK OF IRAQ

Město

BAGHDAD

NBIQIQBAXXX

Banka NATIONAL BANK OF IRAQ není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky NATIONAL BANK OF IRAQ

Najděte kódy Swift různých poboček banky NATIONAL BANK OF IRAQ.

Pobočky NATIONAL BANK OF IRAQ

NBIQIQBAXXX

9 SADOON STREET NATIONAL BANK OF, BAGHDAD, 10089

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.