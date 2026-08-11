NBEGEGCX472
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NATIONAL BANK OF EGYPT
HASSAN RADWAN STREET
472
NATIONAL BANK OF EGYPT
TANTA
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Kódy Swift banky NATIONAL BANK OF EGYPT
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Pobočky NATIONAL BANK OF EGYPT
NBEGEGCX001
FLOOR 1, CAIRO, 11513
NBEGEGCX002
24 SHEREIF STREET, CAIRO, 11511
NBEGEGCX003
39 ABDEL KHALIK SARWAT STREET, CAIRO, 11511
NBEGEGCX004
4 SHAWARBI STREET, CAIRO, 11511
NBEGEGCX005
OMAR EFFENDI BLDG, GIZA, 12311
NBEGEGCX006
9 EL SHERIFAIN STREET, CAIRO, 11513
NBEGEGCX007
217 RAMSIS STREET, CAIRO, 11522
NBEGEGCX008
49 KAMEL SEDKI ST, EL FAGGALA, CAIRO, 11519
NBEGEGCX009
8 IBRAHIM NAGIB STREET, CAIRO, 11511
NBEGEGCX010
PLOT 1155, CAIRO, 11571
NBEGEGCX011
82 SHOUBRA STREET, DURAN SHOUBRA, CAIRO, 74953
NBEGEGCX012
PLOT 6015, FLOOR 9, CAIRO, 11571
NBEGEGCX013
GAMAL ABDEL NASSER ST, EL SALAM, CAIRO, 12557
NBEGEGCX014
101 AIN SHAMS ST. 6TH OF OCTOBER, CAIRO, 11321
NBEGEGCX015
12 EL BATRAWY ST,OFF ABBAS EL, CAIRO, 11765
NBEGEGCX016
CORNER OF EL-LIBINI STREET,EL HARAM, GIZA, 12556
NBEGEGCX017
HARAM CITY, 6TH OF OCTOBER, 12566
NBEGEGCX018
73 SUDAN ST, MOHANDESEEN, GIZA, 12311
NBEGEGCX019
33 MOHAMED MAZHAR ST, ZAMALEK, CAIRO, 11211
NBEGEGCX020
REAL ESTATE 87, CAIRO, 11728
NBEGEGCX021
81 ABO DAWOOD EL ZAHRY ST, NASR, CAIRO, 11765
NBEGEGCX022
35 FARID SMAIKA STREET, HELIOPOLIS, CAIRO, 11757
NBEGEGCX023
BANKS AREA, 10TH OF RAMADAN, 44629
NBEGEGCX024
ALMAZA WALL OF THE BORDER GUARDS, CAIRO, 11757
NBEGEGCX025
ADMIN BLDG OPEN AIR, MADINATY MALL, CAIRO, 11865
NBEGEGCX026
OFFICE OF THE MINISTRY OF, NEW CAIRO, 11865
NBEGEGCX027
ARTILLERY HOUSE, CAIRO, 11757
NBEGEGCX028
AMERALD MALL EMERALD TWIN PLAZA, CAIRO, 11511
NBEGEGCX029
EL SHEROUK CITY, NEIGHBORHOOD C, CAIRO, 11837
NBEGEGCX030
9TH PORT SAID ST, SHEBIN ALKANATER, QALYUBIA, 13749
NBEGEGCX031
67 ABDEL AZIZ AL SOUD, MANIL, CAIRO, 11553
NBEGEGCX032
OMRAT EL OUBOR, CAIRO, 11811
NBEGEGCX033
257 STREET, BEHIND OLYMBIC CENTER, CAIRO, 11728
NBEGEGCX034
173 START 15 MAY, SHOBRA EL KHIMA, QALYUBIA, 13752
NBEGEGCX035
304 ST, ELBAHER EL AZAM, GIZA, 12511
NBEGEGCX036
16 THARWAT ST. BEEN EL SARYAT, EL, GIZA, 11511
NBEGEGCX037
B (3)STAR MALL, GIZA, 12451
NBEGEGCX038
MALL OF EGYPT, 6TH OF OCTOBER, 12451
NBEGEGCX039
1 ABD ALLAH EZAT HELWAN EL ZERAAE, CAIRO, 11731
NBEGEGCX040
THE WALL OF MILITARY COURT HOUSE, CAIRO, 11528
NBEGEGCX041
INDUSTRIAL CITY, GOLF CITY, AL OBOUR, 11828
NBEGEGCX042
WATERWAY MALL MEHWAR MOHAMED, NEW CAIRO, 11865
NBEGEGCX043
227 EL GESH ST, BAB ELSHAARYA, CAIRO, 11513
NBEGEGCX044
12 RABEIA EL GIZY, GIZA, 12515
NBEGEGCX045
EL GOMHORIAH ST, OSIM, GIZA, 11511
NBEGEGCX046
TRIUMPH HOTEL, CAIRO, 11757
NBEGEGCX047
46A SHERIF STREET, HELWAN, CAIRO, 11731
NBEGEGCX048
90 ELHARAM ALEX DESERT ROAD, SHAMS, GIZA, 12577
NBEGEGCX049
160 EL NILE, AGOZA, GIZA, 11331
NBEGEGCX050
MISR ASSIUT HIGHWAY, EL AYYAT, 12811
NBEGEGCX051
EL HAMAD TRADE CENTER LAND, NEW CAIRO, 11865
NBEGEGCX052
37 MOSTAFA AL, NAHASS STREET, NASR, CAIRO, 11765
NBEGEGCX053
66 AHMED EL ZOMOR ST, NASR CITY, CAIRO, 11765
NBEGEGCX054
3 EL JEZERA PLAZA, EL SHEKH ZAYED, GIZA, 12588
NBEGEGCX055
COMPOUND BEVERLY HILLS, GIZA, 12451
NBEGEGCX056
4 YOUSSEF ABBAS ST, NASR CITY, CAIRO, 11765
NBEGEGCX057
ADMIN BLDG-LEATHER CITY PROJECT, BADR CITY, 11829
NBEGEGCX058
44 EL HARAM STREET, GIZA, 12561
NBEGEGCX059
418 ELTERAA ELBOLAKIA ST, VICTORIA, SHOUBRA, 11627
NBEGEGCX060
MISR ASSIUT AGRICULTURAL RD, GIZA, 11511
NBEGEGCX061
100 STREET 9, MAADI, 11728
NBEGEGCX062
ABD ELMONIEM RIAD STREET FROM, CAIRO, 12311
NBEGEGCX063
MASAKEN SHERATOUN 13, 14 KHALED, CAIRO, 85511
NBEGEGCX064
40 ST HARAM, KHATEM ELMORSALEEN, GIZA, 12211
NBEGEGCX065
SOQ EL GOMLA BLOCK 4, 6TH OF OCTOBER, 12566
NBEGEGCX066
123 A MASR AND SUDAN ST, HADAYK, CAIRO, 11646
NBEGEGCX067
BESIDE EL REHAB CITY, NEW CAIRO, 11865
NBEGEGCX068
ALSAWAH BLDGS,SAUDI CO BLDGS, CAIRO, 11813
NBEGEGCX069
SECTOR-AHMED ARABY STERRET TO, GIZA, 12577
NBEGEGCX070
COMMERCIAL SERVICE COMPL, UNIT, GIZA, 12577
NBEGEGCX071
25K MISR-ISMAILIA DESERT ROAD, AL OBOUR, 11828
NBEGEGCX072
ALSERAG MALL, CAIRO, 16756
NBEGEGCX073
6 ABBAS EL AKKAD ST, NASR CITY, CAIRO, 11765
NBEGEGCX074
32 NEHRU STREET, HELIOPOLIS, CAIRO, 11757
NBEGEGCX075
3 ALY BIK ELNAGAR, SHOBRA, CAIRO, 11637
NBEGEGCX076
BLOCK 3, CAIRO, 11765
NBEGEGCX077
TOWER BUILDING, CAIRO, 11611
NBEGEGCX078
BLOCK 1181 PART NO 7 ELSHAHEED, CAIRO, 11799
NBEGEGCX079
MADINATY CITY, MADINATY BANKS AREA, CAIRO, 11841
NBEGEGCX080
CAIRO BUSINESS PLAZA BUILDING, CAIRO, 11865
NBEGEGCX081
MISR STATION, CAIRO, 11678
NBEGEGCX082
34 AL BATAL AHMED ABD ELAZIZ STREET, CAIRO, 12411
NBEGEGCX083
28 EL-THAWRA ST, DOKKI, GIZA, 12627
NBEGEGCX084
ELHAY ELMOTAMEZ, MENA GARDEN, 6TH OF OCTOBER, 12566
NBEGEGCX085
AL SABEEN STREET, BANKING AREA, CAIRO, 11865
NBEGEGCX086
15 EL HOREYA STREET, HELIOPOLIS, CAIRO, 11757
NBEGEGCX087
11 HAY REGAL EL AAMAL, 15 MAY, 14531
NBEGEGCX088
EL GABALAYA ST, ELZAMALEK, CAIRO, 11211
NBEGEGCX089
24 DR ABD EL HALIM MAHMOUD ST, 6TH, GIZA, 12566
NBEGEGCX090
SERVICE CENTER, FLOOR 1, GIZA, 12511
NBEGEGCX091
MISR ASSIUT AGRICULTURAL RD, EL, GIZA, 11511
NBEGEGCX092
4 ST AGRICULTURAL MUSEUM, AGOUZA, GIZA, 12521
NBEGEGCX093
MADINA MONAWARA TOWER, QALYUBIA, 13612
NBEGEGCX094
CAIRO FESTIVAL CITY MALL, CAIRO, 11568
NBEGEGCX095
138 GESR EL SUEZ STREET, CAIRO, 11311
NBEGEGCX096
MERAJ, CAIRO, 17912
NBEGEGCX097
439 ELHARAM STREET, GIZA, 11835
NBEGEGCX098
AMERICANA PLAZA, GIZA, 12566
NBEGEGCX099
74 MOHEY ELDIN ABO EL EZZ ST, DOKKI, GIZA, 12627
NBEGEGCX100
21 IBRHIM ELLAKKANI STREET, CAIRO, 11757
NBEGEGCX101
48, 50 ABDEL KHALED SARWAT STREET, CAIRO, 12411
NBEGEGCX102
62 MOHAMOOD HAFIZ STREET, CAIRO, 11361
NBEGEGCX103
24 BEBERS ST, EL-HAMZAWI, EL-AZHAR, CAIRO, 11651
NBEGEGCX104
8 OSMAN ABDEL HAFEEZ STREET, NASR, CAIRO, 11765
NBEGEGCX105
CAIRO INTERNATIONAL AIRPORT, CAIRO, 11776
NBEGEGCX106
13 EL-NAHORA SQUARE, EL-MOKATTAM, CAIRO, 11571
NBEGEGCX107
BANKS COMPLEX, 10TH OF RAMADAN, 44629
NBEGEGCX108
111 EL-MADENA EL-MARAUSRA ST, CAIRO, 11256
NBEGEGCX109
40 EL ABSIA STREET, CAIRO, 11511
NBEGEGCX110
UNDER ABMED ARABY BRIDGE, SHEBRA, CAIRO, 11511
NBEGEGCX111
MOGAMMA EL-MAHAKEM ST, EL-KHANKA, CAIRO, 13833
NBEGEGCX112
CORNICHE EL KANATER ST, QALYUBIA, 13621
NBEGEGCX113
BADR CITY, COMMERCIAL AREA, CAIRO, 11829
NBEGEGCX114
COMMERCIAL PANORAMA MOL, EL SHOROUK, 11837
NBEGEGCX115
99 EL-HEGAZ ST, HELIOPOLIS, CAIRO, 11757
NBEGEGCX116
27 ABU EL-FEDDA, ZAMALEK, GIZA, 11211
NBEGEGCX117
23 EL-MANYAL ST, EL-RODA, GIZA, 11553
NBEGEGCX118
9 EL-SEBAK ST, HELIOPOLIS, CAIRO, 11757
NBEGEGCX119
30 RAMSIS ST, CAIRO, 11511
NBEGEGCX120
SHOOTING CLUB RING ROAD IN FRONT, CAIRO, 11585
NBEGEGCX121
EL MOFTY ST, CAIRO, 11371
NBEGEGCX122
97 SELIM EL-AWED STREET, HELMIAT, CAIRO, 11724
NBEGEGCX123
42 EL-TSUBBA HOUSING PR, CAIRO, 11813
NBEGEGCX124
30 RAMSIS, CAIRO, 12655
NBEGEGCX125
TRADE CENTRE TIBA MALL, CAIRO, 11765
NBEGEGCX126
4 BOTRONS GHALI ST., HELIOPOLIS, CAIRO, 11757
NBEGEGCX127
190 GESR EL-SUEZ STREET, HELIOPOLIS, CAIRO, 11757
NBEGEGCX128
29 NAZIH KHALIFA ST, HELIOPOLIS, CAIRO, 11757
NBEGEGCX129
TRIUMP SQUARE, HELIOPOLIS, CAIRO, 11757
NBEGEGCX130
25 EL-KHALIFA EL-HAMUN ST, CAIRO, 11757
NBEGEGCX131
GHONEIM TOWERS, CAIRO, 11321
NBEGEGCX132
61 EL-THSWRA ST, HELIOPOLIS, CAIRO, 11757
NBEGEGCX133
419, 421 RAMSIR ST, EL-ABBASSIA, CAIRO, 11563
NBEGEGCX134
7 AL AHRAM STREET, HELIOPOLIS, CAIRO, 11757
NBEGEGCX135
12 ABDULLAH AL-ARABI AL-TAYARAM, CAIRO, 11765
NBEGEGCX136
SOUK EL GOMLA, EL OBOUR CITY, CAIRO, 11822
NBEGEGCX137
36 ALTHAWRA ST, MASR ALGEDEDA, CAIRO, 11757
NBEGEGCX138
HASSAM AFLATAN STREET, NASR CITY, CAIRO, 11765
NBEGEGCX139
2 ALY RASHED, NASR CITY, CAIRO, 11736
NBEGEGCX140
15 SAMER ABDEL RAOOF STREET, CAIRO, 11757
NBEGEGCX142
19 MAHAD NASER, ELSAHEL, CAIRO, 11796
NBEGEGCX143
AL-AZHAR UNIVERSITY AL-MAHAMEER ST, CAIRO, 11765
NBEGEGCX144
57 OMER EBN ELKHATAB, HELIOPOLIS, CAIRO, 11757
NBEGEGCX145
POLICE ACADEMY, CAIRO, 11865
NBEGEGCX146
TASSEN STREET, AGAMA ALKHAMES, CAIRO, 11865
NBEGEGCX147
PIECE 171, CAIRO, 11835
NBEGEGCX148
EL REHAB CITY, CAIRO, 11841
NBEGEGCX149
52 GAZENAT EL ARAB STREET, EL, GIZA, 12655
NBEGEGCX150
33 KASR EL ATNI STREET, CAIRO, 11562
NBEGEGCX151
AT THE CORNER OF SHERIF STREET, CAIRO, 11731
NBEGEGCX152
1313 CORNICHE EL NILE, CAIRO, 11431
NBEGEGCX153
24 SHOUBRA STREET, CAIRO, 11231
NBEGEGCX154
5 MOHAMED E22 EL-ARAB ST, CAIRO, 11511
NBEGEGCX155
EL NOZHA GEDIDA, CAIRO, 11843
NBEGEGCX156
EL BUSTAN ST, OFF CORNISH EL NILE, CAIRO, 11511
NBEGEGCX157
MODERIAT EL TAHRIRST, CAIRO, 11519
NBEGEGCX158
39 STREET NO. 10, MAADI, CAIRO, 11728
NBEGEGCX159
4 STREET NO. 155, MAADI, CAIRO, 11728
NBEGEGCX160
EL DOKKI, GIZA, 12611
NBEGEGCX161
3A EL GAMAA, CAIRO, 12613
NBEGEGCX162
26 JULY STREET DOWN LAMLEK BRIDGE, CAIRO, 12676
NBEGEGCX163
EL ANDALOS CAZINO PYRAMIDS STREET, CAIRO, 99999
NBEGEGCX164
CAIRO UNIVERSITY, GIZA, 12613
NBEGEGCX165
3 ABY SHAMAR ST, GIZA, 12511
NBEGEGCX166
EL GOMHOURIA STREET, EL BDRASHEEN, GIZA, 11511
NBEGEGCX167
BESIDE ZAMALEK CLUB, MUHANDESSEEM, CAIRO, 12649
NBEGEGCX168
5 SUDAN ST, GIZA, 12655
NBEGEGCX169
65 GIZA ST. NEAR GIZA SECURITY, GIZA, 12511
NBEGEGCX170
9 ADAY ST, CAIRO, 11511
NBEGEGCX171
18, 20 AHMED OMARST, EL-HELMIA, CAIRO, 11655
NBEGEGCX172
SAMA ELMAADI TOWERS, CAIRO, 11728
NBEGEGCX173
71 CORNICHE EL-NIL, CAIRO, 11637
NBEGEGCX174
73 SUDAN ST, DOKKI, GIZA, 12311
NBEGEGCX175
CORNER OF KING FAISAL STREET WITH, GIZA, 12111
NBEGEGCX176
957 CORNICHE EL-NU ST, MISR, CAIRO, 11632
NBEGEGCX177
SHUBRA STREET, CAIRO, 11672
NBEGEGCX178
DIPLOMATIC BUILDING, CAIRO, 12311
NBEGEGCX179
EL-BEHR EL-AAZAM ST, GIZA, 12211
NBEGEGCX180
DOCTOR SHAHIN STREET, EL ABOUZA, CAIRO, 12311
NBEGEGCX181
EL SAFF, GIZA, 14815
NBEGEGCX182
24 THE DISTINGUISHAB QU, THE, 6TH OF OCTOBER, 12566
NBEGEGCX183
THE BANKS ZONE, 6TH OF OCTOBER, 12566
NBEGEGCX184
KEMIDAR BUILDING, 6TH OF OCTOBER, 12566
NBEGEGCX185
3 AND 5 AND 5 MESADAK STREET, GIZA, 12311
NBEGEGCX186
CAIRO UNIVERISTY, CAIRO, 12613
NBEGEGCX187
366 KING FAISAL STREET, GIZA, 12558
NBEGEGCX188
13 SPHINX SQUARE - GAMAA ELDEWAL, GIZA, 11511
NBEGEGCX189
13 MIDAN SPHINX 26 JULY ST, CAIRO, 12655
NBEGEGCX190
24 A BIBERS ST. AL HAMZAWY, AL, CAIRO, 11651
NBEGEGCX191
11 GAMAL ELDIN ABU EL MAHASSIN, CAIRO, 11519
NBEGEGCX192
SMART VILLAGE, 6TH OF OCTOBER, 12566
NBEGEGCX193
2C AREA N, INVESTMENT ZONE, EL, CAIRO, 11936
NBEGEGCX194
EL MAADI CLUB, CAIRO, 11728
NBEGEGCX195
SAUDI COMPANY BUILDING, CAIRO, 11728
NBEGEGCX196
4 ST.155, EL HORRYA SQUARE, MAADI, CAIRO, 11728
NBEGEGCX197
ELWAHAT ROAD, DREAM LAND CITY, 6TH OF OCTOBER, 12566
NBEGEGCX198
BUILDINGS GUPCO, CAIRO, 11728
NBEGEGCX199
SHEIKH ZAYED CLUB, SHEIKH ZAYED, 12566
NBEGEGCX200
FLOOR 1, ALEXANDRIA, 11811
NBEGEGCX201
21 TOSSON STREET, ALEXANDRIA, 21625
NBEGEGCX202
9 SALAH SALEM ST, ALEXANDRIA, 21599
NBEGEGCX203
19 EK-EKBAL ST, EL-SARAYA, ALEXANDRIA, 21613
NBEGEGCX204
EL-BITASH ST, EL AGAMI, ALEXANDRIA, 21928
NBEGEGCX205
FIRST TWR,SHERATON MONTAZH TOWERS, ALEXANDRIA, 22301
NBEGEGCX206
193 MOSTAFA KAMEL ST, ALEXANDRIA, 21599
NBEGEGCX207
THE OLD BUILDING OF, ALEXANDRIA, 21526
NBEGEGCX208
BUILDING 603, ALEXANDRIA, 21411
NBEGEGCX209
SOUR SOMOHA CLUB, ALEXANDRIA, 21648
NBEGEGCX210
65 MOHARAM BEIK ST, ALEXANDRIA, 21511
NBEGEGCX211
SMOUHA SPORTIVE CLUB, ALEXANDRIA, 21646
NBEGEGCX212
EDKO CITY COUNCIL, BEHEIRA, 22612
NBEGEGCX213
EL GALAA, MARSA MATRUH, 51511
NBEGEGCX215
15 EL GHORFAK EL TAGARIA STREET, ALEXANDRIA, 21599
NBEGEGCX216
SHOPPING CENTER, ALEXANDRIA, 21928
NBEGEGCX217
24, 7TH QUATTER, BORG EL ARAB, 21934
NBEGEGCX218
SAN STEFANO MALL GRAND PLAZA, ALEXANDRIA, 21532
NBEGEGCX219
MARSA MATRUH, 51511
NBEGEGCX220
ABUL ABBAS, ALEXANDRIA, 21556
NBEGEGCX222
ROSTOM BASHA ST, ALEXANDRIA, 11918
NBEGEGCX223
EL HAMAM CITY ALEXANDRIA STREET, MARSA MATRUH, 51511
NBEGEGCX224
116 AL HORREYA ROAD, ALEXANDRIA, 21561
NBEGEGCX226
9 IBRAHIM SHERIF ST, MOSTAFA KAMEL, ALEXANDRIA, 21111
NBEGEGCX227
CAIRO DESERT ROAD INTERNATIONAL, ALEXANDRIA, 12451
NBEGEGCX228
INVESTMENT BULDING, ALEXANDRIA, 21534
NBEGEGCX229
AL-AWKAF BUILDING, ALEXANDRIA, 72511
NBEGEGCX230
GOLDEN SQUARE HANOVIL ST, ALEXANDRIA, 21575
NBEGEGCX231
587 ELHOREYA ST, KORNESH -SIDIBESHR, ALEXANDRIA, 21411
NBEGEGCX232
161 AL-AMAN STREET, ALEXANDRIA, 21553
NBEGEGCX233
37 PORTSAID STREET, CAMP SHEZAR, ALEXANDRIA, 21525
NBEGEGCX234
SEDI GABER STATION, ALEXANDRIA, 21523
NBEGEGCX235
PROJECTBASHAYR AL KHEER (1), ALEXANDRIA, 20455
NBEGEGCX236
17 A SYRIA STREET, ROSHDY, ALEXANDRIA, 21111
NBEGEGCX237
AHMED EL WAKEL STREET, ABOU EL, BEHEIRA, 22511
NBEGEGCX238
103 SIDI GABER ST, ALEXANDRIA, 21519
NBEGEGCX239
685A ROAD ELHORRYA, LOURAN, ALEXANDRIA, 21411
NBEGEGCX240
21A, 22 A DIGITAL PARTS, NASIRIYAH, ALEXANDRIA, 23712
NBEGEGCX241
42 AMIR EL BAHR ST., MOHARRAM BEY, ALEXANDRIA, 21515
NBEGEGCX242
336 ARMY ROAD, SABA PASHA, ALEXANDRIA, 21599
NBEGEGCX243
14TH OF MAY ST., IN FRONT OF GREEN, ALEXANDRIA, 21615
NBEGEGCX244
NUMBER 9 ON THE FACADE OF THE CITY, ALEXANDRIA, 23512
NBEGEGCX246
IN FRONT OF GATE 7, MARINA ALAMEIN, ALEXANDRIA, 51718
NBEGEGCX247
ALEXANDRIA LIBRARY, ALEXANDRIA, 21526
NBEGEGCX248
21 PRINCE IBRAHIM ST. (OMAR LOTFY, ALEXANDRIA, 21524
NBEGEGCX249
NO.46 ORGANIZATION OF KHALIL, ALEXANDRIA, 21529
NBEGEGCX250
GAMILA BOUHRAID STREET- SECOND, ALEXANDRIA, 21599
NBEGEGCX251
SEA SHELL RESORT NORTH COAST, UNIT, MARSA MATRUH, 51511
NBEGEGCX252
239 IBRAHIMIA FREEDOM ROAD IN, ALEXANDRIA, 21617
NBEGEGCX253
SHOUBRAKHIT ROAD- ITAY AL-BAROUD ST, BEHEIRA, 22951
NBEGEGCX254
PLOT NO. 20 AWAYED, ALEXANDRIA, 21938
NBEGEGCX255
SMOUHA ENTRANCE TO ALEX, ALEXANDRIA, 21529
NBEGEGCX256
DELANGAT MAIN ROAD, EL DELNGAT, 22762
NBEGEGCX257
KILO 10.5 AMREYA SECOND BAHARY EL, BORG EL ARAB, 23713
NBEGEGCX258
ALEXANDRIA JUDGS CLUB, ALEXANDRIA, 21549
NBEGEGCX259
ADMINISTRATIVE BLD INSURANCE AND, ALEXANDRIA, 23512
NBEGEGCX260
TAHYA MISR FUND SERVICES COMPLEX, MARSA MATRUH, 51732
NBEGEGCX261
BASHAYER AL-KHAIR 3- AL-QABBARY, ALEXANDRIA, 21551
NBEGEGCX262
PLOT NO. 314 TOMATO BASIN - SECOND, ALEXANDRIA, 21111
NBEGEGCX263
COMMERC STORE NO. 14, ALMASA MALL, MARSA MATRUH, 51718
NBEGEGCX264
9 AL-NIZAM ST.FROM AL-MANSHA STREET, ALEXANDRIA, 21111
NBEGEGCX265
THE INTERSECTION OF MOSTFA KAML ST, ALEXANDRIA, 21611
NBEGEGCX266
23 SALAH SALEM STREET, ALEXANDRIA, 82521
NBEGEGCX267
NAVAL FLEET CLUB - ABU QIR, ALEXANDRIA, 21913
NBEGEGCX268
AL-SHARAWY MALL, ABU AL-MATAMIR, 22728
NBEGEGCX269
23 11 PHARAOH ORG AL-FATEH ST ORG, ALEXANDRIA, 21500
NBEGEGCX270
INSIDE RAS EL TIN NAVAL BASE, ALEXANDRIA, 21500
NBEGEGCX271
NEXT TO THE MAIN GATE OF, ALEXANDRIA, 21500
NBEGEGCX300
EL TAHRIR AND KHALID EBN. ELWALEED, ISMAILIA, 41111
NBEGEGCX301
THE NEW UNIVERSITY - KILO, ISMAILIA, 41522
NBEGEGCX302
EL MASALEH EL HOKOMTA STREET, FAYED, ISMAILIA, 41618
NBEGEGCX303
MARKAZ EL SHORTA ST, EL TAL, ISMAILIA, 41626
NBEGEGCX304
ELMOSTSHFA STREET, BESIDE POLICE, ISMAILIA, 11381
NBEGEGCX305
91 ST 9, FIRST DISTRICK, MARSA ALAM, 84721
NBEGEGCX306
SUEZ STREET, QANTARA GHARB, ISMAILIA, 41611
NBEGEGCX310
FLOOR 1, PORT SAID, 42511
NBEGEGCX311
EL SABBAH STREET, PORT SAID, 42511
NBEGEGCX312
BESIDE PORT FOUAD ARSENAL, PORT, PORT SAID, 42511
NBEGEGCX313
23 JULY STREET, PORT SAID, 42511
NBEGEGCX314
11 SALAH SALEM AND ALTOR ST, PORT SAID, 42511
NBEGEGCX315
SARHAN TOWER, PORT SAID, 42511
NBEGEGCX316
AL BAHR STR, AWLAD SAKR CENTER, SHARQIA, 44689
NBEGEGCX317
CORNICHE EL NIL, FARASKOUR CITY, DAMIETTA, 11511
NBEGEGCX320
7 SAAD ZAGHLOOL STREET, SUEZ, 21599
NBEGEGCX321
EL SHOUHADAA STREET, SUEZ, 13095
NBEGEGCX322
3 ASWAN ST. INTERSECTION OF 23RD, SUEZ, 43511
NBEGEGCX330
23 TH JULY ST. EL-SALEH SQUARE, CAIRO, 11511
NBEGEGCX331
A PIECE OF LAND OWNED BY OUR BANK, SOUTH SINAI, 46612
NBEGEGCX335
RAFAH, NORTH SINAI, 45614
NBEGEGCX340
EL BNOUK ST, UMM EL SID HILL, SHARM EL-SHEIKH, 46619
NBEGEGCX341
PIECE OF LAND NO.9 DIVISION, BANKS, HURGHADA, 84511
NBEGEGCX342
RAS SHOUKEIR, RED SEA, 84715
NBEGEGCX343
RAS GHAREB, RED SEA, 84715
NBEGEGCX344
SAFAGA, RED SEA, 84731
NBEGEGCX346
PORT GHALB, RED SEA, 84738
NBEGEGCX347
ELNASR ST, EL-DAHAR, HURGHADA, 84511
NBEGEGCX348
SIERA RESORT, SHARM EL-SHEIKH, 46619
NBEGEGCX349
SUN SHINE RESORT, SHARM EL-SHEIKH, 46619
NBEGEGCX350
EL TOOR, SOUTH SINAI, 46511
NBEGEGCX352
BUILDING NO. (1), APARTMENT NO. (1), NUWEIBA, 46618
NBEGEGCX353
DAHAB, 46617
NBEGEGCX354
B15, INDUSTRAIL AREA ATTAKA, SUEZ, 43711
NBEGEGCX355
ELDAHAR, HURGHADA, 84511
NBEGEGCX356
SHERATON STREET, HURGHADA, 84511
NBEGEGCX357
IN FRONT OF MARLEN IN HOTEL, HURGHADA, 84511
NBEGEGCX358
AL THALATHENY ST, ISMAILIA, 41511
NBEGEGCX359
SAVOY HOTEL ENTRANCE, SHARM EL-SHEIKH, 46619
NBEGEGCX360
SERVICES AREA - NEW BELBEIS CITY, SHARQIA, 44622
NBEGEGCX361
SERVICES AREA-BESIDE CITY, SHARQIA, 44813
NBEGEGCX362
31 MAJOR GENERAL ABDULAZIZ AYYAD, SHARQIA, 44511
NBEGEGCX364
37/5, 37/6, CENTRAL DISTRICT B, DOMIAT, 34511
NBEGEGCX365
AL-MANSHIYA AREA, BELBEIS CITY, 44713
NBEGEGCX366
55 AHMED ORABI STREET, HAHYA CITY, SHARKYA, 12655
NBEGEGCX367
SERVICE CENTER NO.5, DAMIETTA, 34517
NBEGEGCX368
AL-JARBY NEW MALL - SOUK AL-ASSI, DAMIETTA, 34711
NBEGEGCX369
AL-QURAIN YOUTH CENTER - AL-QURAIN, SHARQIA, 44667
NBEGEGCX370
AL QANAYAT YOUTH CENTER AL QANAYAT, SHARQIA, 44745
NBEGEGCX372
EL BAHR ST, MENIET EL NASR, DAKAHLIA, 35656
NBEGEGCX373
FIRST TANTA CENTER, GHARBIA, 31511
NBEGEGCX374
GAMAL ABDEL NASSER SQUARE, KAFR SHOKR, 13718
NBEGEGCX375
EL KANATER EL KHARYIA STREET, QAHA, 13743
NBEGEGCX376
CORNICHE OF THE NILE, BANHA, 13511
NBEGEGCX377
EDRIS ST, BANHA, QALYUBIA, 13511
NBEGEGCX378
23 JULY ST, BASYOUN, GHARBIA, 31714
NBEGEGCX379
59 SAID ST., BESIDE COMMERCE, TANTA, 31511
NBEGEGCX380
ABDEKL HAI KHALIL STREET, EL-MAHALLA EL-KUBRA, 31951
NBEGEGCX381
2 EL GISH STREET, TANTA, 31511
NBEGEGCX382
BERKAT EL SAB'L STREET, ZEFTA, 31641
NBEGEGCX383
PORT SAID ST, SANTA, GHARBIA, 31631
NBEGEGCX384
EL BAHR STREET, SAMANNUD, 31623
NBEGEGCX385
EL GOMHOURIA SQUARE, KAFR EL ZAYAT, 31611
NBEGEGCX386
TANTA UNIVERISITY, TANTA, 31511
NBEGEGCX387
56 EL KHOLAFAA EL RASHEDIN, MANSOURA, 19014
NBEGEGCX389
ABU HOMOUS, BEHEIRA, 22612
NBEGEGCX390
EL-GOMHOURIA ST, DAMANHUR, 35516
NBEGEGCX391
25 PORT SAID ST, KAFR EL DAWWAR, 22628
NBEGEGCX392
EL-TAHAR ST, KOM HAMADA, CAIRO, 11511
NBEGEGCX393
ETAI EL BAROUD CENTRE, BEHEIRA, 22951
NBEGEGCX394
186 ABDEL SALAM AREF ST, RASHEED, BEHEIRA, 22745
NBEGEGCX395
PORT SAID ST, SANTA - KAFR EL, KAFR EL SHEIKH, 33511
NBEGEGCX396
EL-GEISH STREET - KAFR EL SHEIKH, KAFR EL SHEIKH, 33511
NBEGEGCX397
EL GOMHOURIA ST, BEYALA - KAFR EL, KAFR EL SHEIKH, 33511
NBEGEGCX398
GAMAL ABDEL NASSER SQUARE, BALTEEM, KAFR EL SHEIKH, 33511
NBEGEGCX399
37 MOFTAH DIVISION, DESOUK, 33611
NBEGEGCX400
EL RASHEED ST, SIDI SALEM - KAFR, KAFR EL SHEIKH, 33511
NBEGEGCX401
2 ABDEL SALAM AREF ST - KAFR EL, KAFR EL SHEIKH, 33511
NBEGEGCX405
3 EAST PATANOUNIA STREET, MONUFIA, 32511
NBEGEGCX406
COLLAGES CLUSTER IN FRONT OF, MONUFIA, 32511
NBEGEGCX407
KAFR EL RAML, QUESNA, 32683
NBEGEGCX408
THE CENTRAL AREA, THIRD PART, DOMIAT, 34511
NBEGEGCX409
EL FANAR ST, EZBET ELBOURG, DOMIAT, 34511
NBEGEGCX410
37 SAAD ZAGHLOUL STREET, DOMIAT, 34511
NBEGEGCX411
EL GOMHOURIA STREET, DOMIAT, 34511
NBEGEGCX412
LIGAMED ADEL NASSERSTR, SHIBIN EL KOM, 32511
NBEGEGCX413
THIRD QUART SERVICES CORRIDOR SADAT, MONUFIA, 32897
NBEGEGCX414
EL GEISH SQUIRE, EL BAGOUR, MONUFIA, 32821
NBEGEGCX415
NATIONAL BANK OF EGYPT STREET, QUESNA, 32632
NBEGEGCX416
EL GALAA ELBAHARY ST, SHEBIN ELKOM, MONUFIA, 32515
NBEGEGCX417
AHMED ORABI EL KEBLY STREET, MENOUF, 32951
NBEGEGCX418
EL MADARES STREET, MONUFIA, 84511
NBEGEGCX419
26 JULY ST, SERS ELLAYAN, MONUFIA, 32861
NBEGEGCX420
EL GOMHOURIA EL SHARKY STREET, KAFR SAQR, 44681
NBEGEGCX421
TALAAT HARB STREET, ZAGAZIG, 44511
NBEGEGCX422
EL NASR STREET, MINYA EL QAMH, 44691
NBEGEGCX423
EL GEISH ST, ABOU HAMMAD, SHARQIA, 44661
NBEGEGCX424
EL GOMHOURIA ST, SHARQIA, 21524
NBEGEGCX425
GAMAL ABDEL NASSER STREET, BILBEIS, 44621
NBEGEGCX426
EL MASHROUE STREET, FAQUS, 44679
NBEGEGCX427
SAYED MAREI ST, MENIA EL KAMH, SHARQIA, 44968
NBEGEGCX428
MOSTAFA KAMEL SQUIRE, ABOU KBEER, SHARQIA, 44671
NBEGEGCX429
EL GEISH ST, ASHMOAN, MONUFIA, 32811
NBEGEGCX430
24 TALLAT HARB STREET, ZAGAZIG, 44511
NBEGEGCX431
EL NASER ROAD, BERKAT EL SABAE, MONUFIA, 32651
NBEGEGCX432
55 EL KHOLAFAA EL RASHADEEN, MANSOURA, 35511
NBEGEGCX433
EL MANSOURA UNIVERSITY, MANSOURA, 35511
NBEGEGCX434
THE CROSSROADS OF 26TH JULY AND EL, MIT GHAMR, 35611
NBEGEGCX435
AGRICULTURAL RECLAMATION LAND, GHARBIA, 31726
NBEGEGCX436
EL TAREEK ELZERAEY ST, EL MANZALA, DAKAHLIA, 35642
NBEGEGCX437
EL ORUBA ST, DEHERNES, DAKAHLIA, 35744
NBEGEGCX438
EL GEISH STREET, MANSOURA, 35511
NBEGEGCX439
EL SENBELLAWEIN, 35693
NBEGEGCX440
EL THAWRA ST, BELGAS, DAKAHLIA, 11511
NBEGEGCX441
EL TAWHEED TOWER IN BANDAR TOUKH EZ, QALYUBIA, 13741
NBEGEGCX442
EL BAHR ST, NABAROUH CITY, DAKAHLIA, 35656
NBEGEGCX444
AHMED ORARI STREET, HEHIA, 44741
NBEGEGCX445
ELSHAMSY ST, ZAGAZIG, 44511
NBEGEGCX446
TERAET SIRAJ ST, EL HUSSEINEYA, EL, SHARQIA, 44654
NBEGEGCX447
EL ORUBA ST, MASHTOUL ELSOUK, SHARQIA, 44612
NBEGEGCX448
SHOKRY ELKWATLY ST, EL-MAHALLA EL-KUBRA, 31911
NBEGEGCX449
EL SOUFI TOWER, DAKAHLIA, 35627
NBEGEGCX450
39 ALGALAA ST, SHERBIN, DAKAHLIA, 35661
NBEGEGCX451
SERVICES AREA, GAMASA, 1ST, DAKAHLIA, 35631
NBEGEGCX452
EL BAHR EL AZAM ST., BESIDE, DAKAHLIA, 35111
NBEGEGCX453
THE OUTER WALL OF BANI OBEID CLUB, DAKAHLIA, 35785
NBEGEGCX454
OMAR EFENDI BLDG 10TH OF RAMADAN, KAFR EL SHEIKH, 33511
NBEGEGCX455
AGA CENTER, DAKAHLIA, 35764
NBEGEGCX456
DR.HLHL TOWER RIYADH CENTER RYADH, KAFR EL SHEIKH, 33511
NBEGEGCX457
AL-JAISH STREET (FORMERLY AL-BAHR, GHARBIA, 31951
NBEGEGCX458
INTRSECTION OF MUSTFA KAML, MONUFIA, 32511
NBEGEGCX459
23 EL BAHR STREET, DIKIRNIS CITY, DAKAHLIA, 35711
NBEGEGCX460
ARMY STREET-IN FRONT OF THE COURTS, MANSOURA, 35511
NBEGEGCX461
BEGINNING OF QUESNA RD-IN FRONT OF, QUESNA, 32631
NBEGEGCX462
MANSOURA AL-MANZALA RD-IN FRONT OF, MIT SALSIL, 35758
NBEGEGCX463
FREEDOM ROAD, BELQAS, DAKAHLIA, 21523
NBEGEGCX464
21 SAFAN ST, KAFR EL ZAYAT, 31611
NBEGEGCX465
PRINCES TOWER IN FRONT OF FOUH, KAFR EL SHEIKH, 33511
NBEGEGCX467
MAIN BAHR STREET - IN FRONT OF THE, ZEFTA, 31641
NBEGEGCX468
118 IN THE DYER BASIN,NAMARA 8 1ST, KAFR EL SHEIKH, 33625
NBEGEGCX469
MATAREYA YOUTH CENTER, MATAREYA, 35789
NBEGEGCX470
PLOT NO. 53/185 IN THE BANKS AREA, MONUFIA, 32897
NBEGEGCX471
PLOT NO. A INSIDE THE COMMERCIAL, GHARBIA, 31511
NBEGEGCX472
HASSAN RADWAN STREET, TANTA, 31511
NBEGEGCX488
SAQLATA CENTER EL GAZAER ST, SOHAG, 82719
NBEGEGCX489
ASWAN, 81718
NBEGEGCX490
SPORTS STREET - BANKS SQUARE, IN, BENI SUEF, 62511
NBEGEGCX491
BASIN STATION, QENA, 83111
NBEGEGCX492
INT. MATTAY CONDUIT ST. WITH, EL MENIA, 61686
NBEGEGCX493
BLOCK NO. (1), EL MENIA, 61784
NBEGEGCX494
PORT SAID ST, SAMALOUT, EL MENIA, 61661
NBEGEGCX495
CORNISH ELNILE-ESNA, LUXOR, 85951
NBEGEGCX496
MO MAHMOUD ST, SAHEL SELIM, ASYUT, 71511
NBEGEGCX497
TIBA NEW CITY- LUXR, ASYUT, 71511
NBEGEGCX498
SERVICES - SOHAG UNIVERSITY, SOHAG, 82524
NBEGEGCX499
AKHMIM ROAD, NEXT TO AKHMIM 'S, AKHMIM, 82714
NBEGEGCX500
43 EL HORRIA STREEET, EL HORRIA, FAIYUM, 21311
NBEGEGCX501
EL GOMHOURIA STREET, ABSHEWAI, 35511
NBEGEGCX502
EL OMDA ST, FAIYUM, 63511
NBEGEGCX503
26 JULY STREET, TAMIYA, 63711
NBEGEGCX504
26 JULY STREET, BENI SUEF, 62511
NBEGEGCX505
TERAT EL IBRAHIMIA ST, EL FASHN, BENI SUEF, 62511
NBEGEGCX506
TARRAD ELNILE, WASTA, 62511
NBEGEGCX507
EL-MOSTASHFA EL-SHARKY, BOSH, BENI SUEF, 62511
NBEGEGCX508
EL HORIA STREET, EL MENIA, 61511
NBEGEGCX509
EL IBRAHIMEYA ST.,BESIDE FAC OF, EL MENIA, 61511
NBEGEGCX510
17 AHMED MAHER STREET, BENI MAZAR, 61671
NBEGEGCX511
EL KAMAL STREET, SAMALUT, 61662
NBEGEGCX512
HANDASAT EL RAI STREET, MAGHAGHA, 61691
NBEGEGCX513
CORNER OF OMAR IBN EL KHATAR AND, MALLAWI, 61511
NBEGEGCX514
SAAD ZAGHLOUL SQUARE, ASYUT, 71511
NBEGEGCX515
MOHAMED PASHA MAHMOUD, ABOUTIG, ASYUT, 71511
NBEGEGCX516
ASYUT, 71511
NBEGEGCX517
EL TAHRIR STREET, MANFALUT, 71621
NBEGEGCX518
EL TAHRIR ST, EL MARAGHA, SOHAG, 12611
NBEGEGCX519
EL NILE STREET, SOHAG, 11345
NBEGEGCX520
SHERIF STREET, SOHAG, 46619
NBEGEGCX521
EL ANSARI STREET, GIRGA, 82749
NBEGEGCX522
EL THAWRA ST, TAHTA, SOHAG, 11757
NBEGEGCX523
HARIDY, BESIDE QENA SECURITY, QENA, 83111
NBEGEGCX524
NUHR EL NIL STREET, LUXOR, 85951
NBEGEGCX525
QEFT, QENA, 83729
NBEGEGCX526
30 MARCH, NAG HAMMADI, 83644
NBEGEGCX527
EL WALY BARBOUR ST, NAKADA, QENA, 89861
NBEGEGCX528
CORNICHE EL NIL, ASWAN, 89861
NBEGEGCX529
CORNICHE EL NIL, ASWAN, 89861
NBEGEGCX530
PORT SAID ST, KOM OMBO, ASWAN, 81611
NBEGEGCX531
MOGAMAA EL MOHAFZA, ASWAN, 35511
NBEGEGCX532
FARSHOUT, QENA, 83651
NBEGEGCX533
TEMA, SOHAG, 82611
NBEGEGCX534
CITY COUNCIL HOUSES OF DERAW, ASWAN, 81631
NBEGEGCX535
EL KOSSEYA, ASYUT, 71511
NBEGEGCX536
DAYROOT, ASYUT, 71511
NBEGEGCX537
SOUTH VALLEY UNIVERSITY, QENA, 83523
NBEGEGCX538
FAIYUM, 63511
NBEGEGCX539
EL BALYANA, SOHAG, 82811
NBEGEGCX540
EL GOMHOURIA ST, QOUS, QENA, 83729
NBEGEGCX541
BANK'S SQUARE, ABU SIMBEL, 81525
NBEGEGCX542
HAGER ASAS ELSHALATEEN, RED SEA, 84724
NBEGEGCX543
THE INDUSTRIAL AREA, SOHAG, 82511
NBEGEGCX544
EL KHARGA, ASYUT, 71511
NBEGEGCX545
ELMAHATA ST, ASYUT, 71511
NBEGEGCX546
SHARK EL NIL, EL GEDIDA CITY, BENI SUEF, 62511
NBEGEGCX547
CENTER, QENA, 83111
NBEGEGCX548
KEMAN FARES ELFAYOUM UNIVERSITY, FAIYUM, 63514
NBEGEGCX549
116 PORT SAID STREET, EL MENIA, 61511
NBEGEGCX550
PLOT NO.38B IN THE MAIN CITY SERVIC, ASYUT, 71511
NBEGEGCX551
BANK AREA SERVICE CENTER, SOHAG, 82511
NBEGEGCX552
KAMEL STREET OFF MISR ASWAN ST, ASWAN, 81611
NBEGEGCX553
37 AND 39 D IN FRONT OF NORTH, HURGHADA, 84511
NBEGEGCX554
NASR NUBA, ASWAN, 81624
NBEGEGCX558
60 AL-BALAD BASIN, AL-GOMHORIA ST, ASYUT, 71511
NBEGEGCX559
GOVERNMENTAL AUTHORITIES COMPLEX, EL MENIA, 61631
NBEGEGCX560
60 STREET GESR EL SUEZ, CAIRO, 11311
NBEGEGCX561
24, 26 SALAH SALEM STREET, ALEXANDRIA, 11811
NBEGEGCX562
52 EL GOMHOURIA ST, PORT SAID, 42511
NBEGEGCX563
24 SHERIEF ST, CAIRO, 11513
NBEGEGCX564
NBE TOWER, FLOOR 6, CAIRO, 11611
NBEGEGCX565
80 SOUTHERN 90TH ST, FIFTH, CAIRO, 11513
NBEGEGCX566
ABU TIG MARINA 3 AREA-AL GOUNA CITY, HURGHADA, 84511
NBEGEGCX567
OMAR EFFENDI BUILDING, ASWAN, 81644
NBEGEGCX568
ADJACENT NUMBER 1ST PARALLEL TO, ASYUT, 71511
NBEGEGCX569
JAMAL ABDEL NASSER ST, CORNICHE, EL MENIA, 21599
NBEGEGCX570
SHAWASHNA MAIN ROAD - IN FRONT OF, FAIYUM, 63514
NBEGEGCX577
CITY COUNCIL ALBAHR ALAAZEM ST IN, ASYUT, 71511
NBEGEGCX582
SPORTS CLUB JAMAL ABDEL NASSER ST, ASYUT, 71511
NBEGEGCX583
INTERSECTION OF AL MAWQIF ST. WITH, DAKHLA, 72711
NBEGEGCX584
THE FIRST INDUSTRIAL ZONE-KOM OSHIM, FAIYUM, 63711
NBEGEGCX585
80 STREET 90, FIFTH SETTLEMENT, NEW CAIRO, 11865
NBEGEGCX589
NEW CAIRO BUILDING, FLOOR 1, CAIRO, 11865
NBEGEGCX594
24 SHERIF ST, CAIRO, 11511
NBEGEGCX595
CAIRO PLAZA, NBE TOWER, FLOOR 16, CAIRO, 11611
NBEGEGCX597
80 90TH STREET, CAIRO, 11865
NBEGEGCX599
FLOOR 30, CAIRO, 11611
NBEGEGCX601
38 EL TAYARAN STREET, NASR CITY, CAIRO, 11765
NBEGEGCX602
49 A STREET, SELIM I, ZEITOUN, CAIRO, 11724
NBEGEGCX603
7 CORNICHE EL NIL ST, EL KHAIREYA, QALYUBIA, 13749
NBEGEGCX605
50 AHMED FAKHRY STREET, NASR CITY, CAIRO, 11765
NBEGEGCX606
BELBISI MALL AGRICULTURAL ROAD, QALYUBIA, 13612
NBEGEGCX607
AHALINA 2 PROJECT, CAIRO, 11776
NBEGEGCX608
BANHA CENTER, QALIOBIA, 13511
NBEGEGCX609
EL SEKA EL HADI CLUB, AL NASR MALL, CAIRO, 11371
NBEGEGCX613
187 TROLLY STREET, EL MATAREYA, CAIRO, 11756
NBEGEGCX614
80,82 TERAAT AL-JABAL STREET, CAIRO, 11511
NBEGEGCX615
SINDI YOUTH CENTER, QALYUBIA, 13744
NBEGEGCX616
GARDENIA MALL - GARDENIA HOUSING, CAIRO, 11765
NBEGEGCX620
ICONIA BUILDING 16 MOHAMED, CAIRO, 11211
NBEGEGCX621
POLICE SPORTS UNION CLUB, CAIRO, 11633
NBEGEGCX622
147 MOHAMED FARID STREET, DOWN TOWN, CAIRO, 11518
NBEGEGCX623
INSIDE AIN SHAMS UNIVERSITY, CAIRO, 11566
NBEGEGCX624
39 A KAMEL SEDKY STREET, FAGGALA, CAIRO, 11271
NBEGEGCX625
16 MOHAMD EZZAL-ARAB ST(PREVIOUS, CAIRO, 11617
NBEGEGCX626
1187 CORNICH EL NIL, BOULAK, CAIRO, 11611
NBEGEGCX632
9 EXTENSION OF RAMSES, ABBASSEYA, CAIRO, 11563
NBEGEGCX634
COMMERCIAL CENTER PLOT NO. 123, CAIRO, 11571
NBEGEGCX635
OMAR EFFENDI BLDG, CAIRO, 11865
NBEGEGCX642
104, 105, 106, FOOD COURT AREA AL, CAIRO, 11841
NBEGEGCX643
COMMRCIAL MALL BLDG NO.2, CAIRO, 11511
NBEGEGCX644
NO.2,4, CLUB AREA-LOTS SEC, NEW CAIRO, 11865
NBEGEGCX645
COURSE TEN MALL, 10TH OF RAMADAN, 44629
NBEGEGCX646
THE TOWN CENTER INTERSECTION OF, CAIRO, 11731
NBEGEGCX647
PLOT NO.30 NINETY ST, CENTRAL, NEW CAIRO, 11835
NBEGEGCX648
NEW ADMINISTRATIVE CAPITAL, CAIRO, 63585
NBEGEGCX649
ADMIN CONTROL BLDG GOV DIST, CAIRO, 11511
NBEGEGCX650
PLOT NO.252 NORTH TESEEN BRANCH, CAIRO, 11835
NBEGEGCX651
DISTRICT FIVE MALL E22-E23 ALAIN, CAIRO, 11511
NBEGEGCX652
WEST SHOROUK HOUS PRO WESAL,SHOROUK, CAIRO, 11837
NBEGEGCX653
BUILDING NO.16, CAIRO, 19519
NBEGEGCX654
CITY OF THE FUTURE IN HEIKESTEP, CAIRO, 41639
NBEGEGCX655
AIN SOKHNA ROAD, AMUSEMENT PARK, CAIRO, 12411
NBEGEGCX660
6 HAMOUDA ST, CORNER OF ABDEL SALAM, CAIRO, 11731
NBEGEGCX661
114 HARAM STREET, KOM AL AKHDAR, GIZA, 11611
NBEGEGCX662
DOWNTOWN MALL, CAIRO, 11835
NBEGEGCX663
129 TAHRIR STREET GOVERNORATE, GIZA, 11512
NBEGEGCX666
DARNA MALL, CAIRO, 11936
NBEGEGCX667
PALM MALL-EAST SOMMED SERVICES AREA, 6TH OF OCTOBER, 11611
NBEGEGCX680
CAIRO ALEXANDRIA ROAD, GIZA, 12577
NBEGEGCX681
PLOT NO. 13 EASTRN EXPANSIONS-NEXT, 6TH OF OCTOBER, 12566
NBEGEGCX682
EL AHLY CLUB HEADQUARTERS, GIZA, 12566
NBEGEGCX683
OPERA CITY MALL FIRST NEIGHBORHOOD, GIZA, 12588
NBEGEGCX684
HEADQUARTERS OF OCTOBR SHOTING CLUB, 6TH OF OCTOBER, 15535
NBEGEGCX685
WALL OF ZAMALK CLUB 16-17-18, GIZA, 11511
NBEGEGCX686
IN ARKAN MALL 2, UNITS NO.AY-203, GIZA, 12566
NBEGEGCX692
CITY MARK MALL IN THE CENTRAL AXIS, GIZA, 12566
NBEGEGCX693
COMMERCIAL MARKT KFRAWY CORDOR, GIZA, 12573
NBEGEGCX694
SHELL OUT SERVICS COMPLEX, GIZA, 12566
NBEGEGCX695
TERAAT AL-SAWHEL STREET, IMBABA, CAIRO, 12411
NBEGEGCX696
SHOWROOM NO.21 PLOT NO.6 BEVRLY, GIZA, 12588
NBEGEGCX697
QANATER FACILITY THE NILE GARDEN, GIZA, 12964
NBEGEGCX698
ALKRMA MALL-ALKRMA 4-COMMERCIAL, GIZA, 12588
NBEGEGCX699
SERVICES BUILDING 2 3RD, GIZA, 12588
NBEGEGCX771
24 SHARIF STREET, CAIRO, 11513
NBEGEGCX772
AL-SABEEN STREET, FIFTH COMPOUND, NEW CAIRO, 11835
NBEGEGCX800
FLOOR 32, CAIRO, 11611
NBEGEGCX820
NATIONAL BANK OF EGYPT TOWER, CAIRO, 11611
NBEGEGCX850
PLOT OF LAND IN CITY SERVICE, EL MENIA, 61523
NBEGEGCX851
CLOCK TOWER, FAIYUM, 63511
NBEGEGCX852
ABDEL MONEIM AL SHARQI SQUARE, EL MENIA, 61511
NBEGEGCX853
GOVERNMENTAL AUTHORITIS COMPLEX, FARAFRA, 72721
NBEGEGCX854
PLOT NO. 12, FAIYUM, 63511
NBEGEGCX855
GOVERNMENTAL AUTHORITIES COMPLEX, KHARGA CITY, 72713
NBEGEGCX856
HOSPITAL STREET, FOUH CITY, BENI SUEF, 62511
NBEGEGCX857
26 JULY ST-MISR ASWAN AGRICULTURAL, EL MENIA, 61747
NBEGEGCX858
GERGA CENTER, SOHAG, 82511
NBEGEGCX859
MISR ASWAN AGRICULTURAL ROAD -, EL MENIA, 61671
NBEGEGCX860
SAAD ZAGHLOUL STREET, IHNASYA, 62631
NBEGEGCX861
AL-GHANAYEM YOUTH CENTER, GHANAYEM, 71742
NBEGEGCX862
THE WALL OF THE ADMIN BLDG OF INDUS, BENI SUEF, 62635
NBEGEGCX863
OMAR IBN AL-KHATTAB STREET, ATSA, FAIYUM, 63716
NBEGEGCX876
MALL AREA, RED SEA, 84718
NBEGEGCX877
ELGOUNA CITY, BUSINESS PARK, RED SEA, 84513
NBEGEGCX878
MATAR ROAD, ASWAN, 81718
NBEGEGCX879
BUILDING NO. 5, RED SEA, 84725
NBEGEGCX880
HEADQUARTRS OF MISR ALUMINUM CO, QENA, 83642
NBEGEGCX881
DANDARA BRIDGE STREET, QENA, 83712
NBEGEGCX882
AL-NOUR DISTRICT - SHARM EL, SHARM EL SHEIKH, 46614
NBEGEGCX883
ARMENT CENTER ARMANT BRANCH IN, LUXOR, 85951
NBEGEGCX910
FLOOR 2, CAIRO, 11513
NBEGEGCXXXX
NBE TOWER, FLOOR 6, CAIRO, 11611
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