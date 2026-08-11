NAGCGQGQXXX
Detaily kódu BIC/Swift banky BANCO NACIONAL DE GUINEA ECUATORIAL (BANGE)
Detaily kódu Swift
BANCO NACIONAL DE GUINEA ECUATORIAL (BANGE)
AVENIDA DE LAS NACIONES UNIDAS 28
NAGCGQGQXXX
BANCO NACIONAL DE GUINEA ECUATORIAL (BANGE)
MALABO
Banka BANCO NACIONAL DE GUINEA ECUATORIAL (BANGE) není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky BANCO NACIONAL DE GUINEA ECUATORIAL (BANGE)
Najděte kódy Swift různých poboček banky BANCO NACIONAL DE GUINEA ECUATORIAL (BANGE).
Pobočky BANCO NACIONAL DE GUINEA ECUATORIAL (BANGE)
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.