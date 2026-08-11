NAGCGQGQXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky BANCO NACIONAL DE GUINEA ECUATORIAL (BANGE)

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

BANCO NACIONAL DE GUINEA ECUATORIAL (BANGE)

Adresa pobočky

AVENIDA DE LAS NACIONES UNIDAS 28

Kód pobočky

NAGCGQGQXXX

Název banky

BANCO NACIONAL DE GUINEA ECUATORIAL (BANGE)

Město

MALABO

NAGCGQGQXXX

Banka BANCO NACIONAL DE GUINEA ECUATORIAL (BANGE) není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky BANCO NACIONAL DE GUINEA ECUATORIAL (BANGE)

Najděte kódy Swift různých poboček banky BANCO NACIONAL DE GUINEA ECUATORIAL (BANGE).

Pobočky BANCO NACIONAL DE GUINEA ECUATORIAL (BANGE)

NAGCGQGQXXX

AVENIDA DE LAS NACIONES UNIDAS 28, MALABO

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.