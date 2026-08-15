NABLLYLXXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky NORTH AFRICA BANK

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

NORTH AFRICA BANK

Adresa pobočky

KHALED IBN-ELWALID ST AL-DAHARAH

Kód pobočky

NABLLYLXXXX

Název banky

NORTH AFRICA BANK

Město

TRIPOLI

NABLLYLXXXX

Banka NORTH AFRICA BANK není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky NORTH AFRICA BANK

Najděte kódy Swift různých poboček banky NORTH AFRICA BANK.

Pobočky NORTH AFRICA BANK

NABLLYLXIBC

GURJI MAIN ROAD, TRIPOLI

NABLLYLXTIP

ALDAHARAH- KAHLED BEN ALWALED, TRIPOLI

NABLLYLXXXX

KHALED IBN-ELWALID ST AL-DAHARAH, TRIPOLI

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.