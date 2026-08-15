MYORMMMYXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky MYANMAR ORIENTAL BANK LIMITED

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

MYANMAR ORIENTAL BANK LIMITED

Adresa pobočky

166/168 PANSODAN STREET, KYAUKTADA

Kód pobočky

MYORMMMYXXX

Název banky

MYANMAR ORIENTAL BANK LIMITED

Město

YANGON

MYORMMMYXXX

Banka MYANMAR ORIENTAL BANK LIMITED není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky MYANMAR ORIENTAL BANK LIMITED

Najděte kódy Swift různých poboček banky MYANMAR ORIENTAL BANK LIMITED.

Pobočky MYANMAR ORIENTAL BANK LIMITED

MYORMMMYXXX

166/168 PANSODAN STREET, KYAUKTADA, YANGON, 11182

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.