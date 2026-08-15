MYIDMMMYXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES DEVELOPMENT BANK LTD

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES DEVELOPMENT BANK LTD

Adresa pobočky

298 CORNER OF ANAWRAHTA RD AND

Kód pobočky

MYIDMMMYXXX

Název banky

SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES DEVELOPMENT BANK LTD

Město

YANGON

MYIDMMMYXXX

Banka SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES DEVELOPMENT BANK LTD není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES DEVELOPMENT BANK LTD

Najděte kódy Swift různých poboček banky SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES DEVELOPMENT BANK LTD.

Pobočky SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES DEVELOPMENT BANK LTD

MYIDMMMYXXX

298 CORNER OF ANAWRAHTA RD AND, YANGON, 11181

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.