MYIDMMMYXXX
Detaily kódu BIC/Swift banky SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES DEVELOPMENT BANK LTD
Detaily kódu Swift
SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES DEVELOPMENT BANK LTD
298 CORNER OF ANAWRAHTA RD AND
MYIDMMMYXXX
SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES DEVELOPMENT BANK LTD
YANGON
Banka SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES DEVELOPMENT BANK LTD není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES DEVELOPMENT BANK LTD
Najděte kódy Swift různých poboček banky SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES DEVELOPMENT BANK LTD.
Pobočky SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES DEVELOPMENT BANK LTD
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.