MUEOJOAMXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky MUSHARBASH EXCHANGE L.L.C

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

MUSHARBASH EXCHANGE L.L.C

Adresa pobočky

WASFI AL-TAL STREET 133, FLOOR 1

Kód pobočky

MUEOJOAMXXX

Název banky

MUSHARBASH EXCHANGE L.L.C

Město

AMMAN

MUEOJOAMXXX

Banka MUSHARBASH EXCHANGE L.L.C není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky MUSHARBASH EXCHANGE L.L.C

Najděte kódy Swift různých poboček banky MUSHARBASH EXCHANGE L.L.C.

Pobočky MUSHARBASH EXCHANGE L.L.C

MUEOJOAMXXX

WASFI AL-TAL STREET 133, FLOOR 1, AMMAN, 11821

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.