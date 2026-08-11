MOUUIQBAXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky MOSUL BANK FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

MOSUL BANK FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT

Adresa pobočky

NEDHAL.ST NEAR AL KASIR AL ABYAD

Kód pobočky

MOUUIQBAXXX

Název banky

MOSUL BANK FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT

Město

BAGHDAD

MOUUIQBAXXX

Banka MOSUL BANK FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky MOSUL BANK FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT

Najděte kódy Swift různých poboček banky MOSUL BANK FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT.

Pobočky MOSUL BANK FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT

MOUUIQBAXXX

NEDHAL.ST NEAR AL KASIR AL ABYAD, BAGHDAD, 10001

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.