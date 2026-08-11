MOUUIQBAXXX
Detaily kódu BIC/Swift banky MOSUL BANK FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT
Detaily kódu Swift
MOSUL BANK FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT
NEDHAL.ST NEAR AL KASIR AL ABYAD
MOUUIQBAXXX
MOSUL BANK FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT
BAGHDAD
Banka MOSUL BANK FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky MOSUL BANK FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT
Najděte kódy Swift různých poboček banky MOSUL BANK FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT.
Pobočky MOSUL BANK FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.