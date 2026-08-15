MICBMMMYXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky MYANMA INVESTMENT AND COMMERCIAL BANK

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

MYANMA INVESTMENT AND COMMERCIAL BANK

Adresa pobočky

170/176 BO AUNG GYAW STREET

Kód pobočky

MICBMMMYXXX

Název banky

MYANMA INVESTMENT AND COMMERCIAL BANK

Město

YANGON

MICBMMMYXXX

Banka MYANMA INVESTMENT AND COMMERCIAL BANK není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky MYANMA INVESTMENT AND COMMERCIAL BANK

Najděte kódy Swift různých poboček banky MYANMA INVESTMENT AND COMMERCIAL BANK.

Pobočky MYANMA INVESTMENT AND COMMERCIAL BANK

MICBMMMYMAN

YANGON, 11181

MICBMMMYXXX

170/176 BO AUNG GYAW STREET, YANGON, 11182

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.