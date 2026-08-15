MFTBMMMYXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky MYANMA FOREIGN TRADE BANK

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

MYANMA FOREIGN TRADE BANK

Adresa pobočky

80-86 MAHA BANDOOLA GARDEN STREET

Kód pobočky

MFTBMMMYXXX

Název banky

MYANMA FOREIGN TRADE BANK

Město

YANGON

MFTBMMMYXXX

Banka MYANMA FOREIGN TRADE BANK není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky MYANMA FOREIGN TRADE BANK

Najděte kódy Swift různých poboček banky MYANMA FOREIGN TRADE BANK.

Pobočky MYANMA FOREIGN TRADE BANK

MFTBMMMYXXX

80-86 MAHA BANDOOLA GARDEN STREET, YANGON, 02074

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.