MCFTIQBAXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky TRUST INTERNATIONAL ISLAMIC BANK

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

TRUST INTERNATIONAL ISLAMIC BANK

Adresa pobočky

38 END OF 62 ST

Kód pobočky

MCFTIQBAXXX

Název banky

TRUST INTERNATIONAL ISLAMIC BANK

Město

BAGHDAD

MCFTIQBAXXX

Banka TRUST INTERNATIONAL ISLAMIC BANK není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky TRUST INTERNATIONAL ISLAMIC BANK

Najděte kódy Swift různých poboček banky TRUST INTERNATIONAL ISLAMIC BANK.

Pobočky TRUST INTERNATIONAL ISLAMIC BANK

MCFTIQBAXXX

38 END OF 62 ST, BAGHDAD

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.