MBRDRUMMXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky MTS BANK

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

MTS BANK

Adresa pobočky

ANDROPOVA AVENUE 18

Kód pobočky

MBRDRUMMXXX

Název banky

MTS BANK

Město

MOSCOW

MBRDRUMMXXX

Banka MTS BANK není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky MTS BANK

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Pobočky MTS BANK

MBRDRUMMXXX

ANDROPOVA AVENUE 18, MOSCOW, 115432

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.