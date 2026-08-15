MBBEMMMYXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky MALAYAN BANKING BERHAD YANGON BRANCH

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

MALAYAN BANKING BERHAD YANGON BRANCH

Adresa pobočky

FLOOR 7 65 CORNER OF SULE PAGODA

Kód pobočky

MBBEMMMYXXX

Název banky

MALAYAN BANKING BERHAD YANGON BRANCH

Město

YANGON

MBBEMMMYXXX

Banka MALAYAN BANKING BERHAD YANGON BRANCH není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky MALAYAN BANKING BERHAD YANGON BRANCH

Najděte kódy Swift různých poboček banky MALAYAN BANKING BERHAD YANGON BRANCH.

Pobočky MALAYAN BANKING BERHAD YANGON BRANCH

MBBEMMMYXXX

FLOOR 7 65 CORNER OF SULE PAGODA, YANGON, 11182

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.