MAKSJOAXXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky KAMAL EXCHANGE CO L.L.C

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

KAMAL EXCHANGE CO L.L.C

Adresa pobočky

KAMAL COMPLEX

Kód pobočky

MAKSJOAXXXX

Název banky

KAMAL EXCHANGE CO L.L.C

Město

AMMAN

MAKSJOAXXXX

Banka KAMAL EXCHANGE CO L.L.C není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky KAMAL EXCHANGE CO L.L.C

Najděte kódy Swift různých poboček banky KAMAL EXCHANGE CO L.L.C.

Pobočky KAMAL EXCHANGE CO L.L.C

MAKSJOAXXXX

KAMAL COMPLEX, AMMAN, 11190

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.