LIATLYLTXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky LIBYAN INVESTMENT AUTHORITY

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

LIBYAN INVESTMENT AUTHORITY

Adresa pobočky

OMER BEN ALKHATAB ST,ABU NUWAS

Kód pobočky

LIATLYLTXXX

Název banky

LIBYAN INVESTMENT AUTHORITY

Město

TRIPOLI

LIATLYLTXXX

Banka LIBYAN INVESTMENT AUTHORITY není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky LIBYAN INVESTMENT AUTHORITY

Najděte kódy Swift různých poboček banky LIBYAN INVESTMENT AUTHORITY.

Pobočky LIBYAN INVESTMENT AUTHORITY

LIATLYLTLTP

BIN OTHMAN STREET, NOFLEEN, TRIPOLI

LIATLYLTXXX

OMER BEN ALKHATAB ST,ABU NUWAS, TRIPOLI

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.