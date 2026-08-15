KBZBMMMYMDY

Detaily kódu BIC/Swift banky KANBAWZA BANK LTD

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

KANBAWZA BANK LTD

Adresa pobočky

MINGALAR MANDALAY 7/1 73 BETWEEN

Kód pobočky

KBZBMMMYMDY

Název banky

KANBAWZA BANK LTD

Město

MANDALAY

KBZBMMMYMDY

Banka KANBAWZA BANK LTD není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky KANBAWZA BANK LTD

Najděte kódy Swift různých poboček banky KANBAWZA BANK LTD.

Pobočky KANBAWZA BANK LTD

KBZBMMMYMDY

MINGALAR MANDALAY 7/1 73 BETWEEN, MANDALAY, 11221

KBZBMMMYXXX

615/1 PYAY ROAD, KAMAYUT TOWNSHIP, YANGON, 11041

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.