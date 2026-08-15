KABORU2KXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky BANK OF KAZAN, KBER, OOO

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

BANK OF KAZAN, KBER, OOO

Adresa pobočky

SOLDATSKAYA 1

Kód pobočky

KABORU2KXXX

Název banky

BANK OF KAZAN, KBER, OOO

Město

KAZAN

KABORU2KXXX

Banka BANK OF KAZAN, KBER, OOO není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky BANK OF KAZAN, KBER, OOO

Najděte kódy Swift různých poboček banky BANK OF KAZAN, KBER, OOO.

Pobočky BANK OF KAZAN, KBER, OOO

KABORU2KXXX

SOLDATSKAYA 1, KAZAN, 420066

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.