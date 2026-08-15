JXIBRU2PXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky EXPORT- IMPORT JOINT-STOCK BANK

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

EXPORT- IMPORT JOINT-STOCK BANK

Adresa pobočky

MALIY V.O. AVENUE 54 LIT B BLD 4

Kód pobočky

JXIBRU2PXXX

Název banky

EXPORT- IMPORT JOINT-STOCK BANK

Město

ST. PETERSBURG

JXIBRU2PXXX

Banka EXPORT- IMPORT JOINT-STOCK BANK není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky EXPORT- IMPORT JOINT-STOCK BANK

Najděte kódy Swift různých poboček banky EXPORT- IMPORT JOINT-STOCK BANK.

Pobočky EXPORT- IMPORT JOINT-STOCK BANK

JXIBRU2PXXX

MALIY V.O. AVENUE 54 LIT B BLD 4, ST. PETERSBURG, 199178

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.