JSMSRUMMXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky JSC SNCO 'FINANCIAL LANDSCAPE'

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

JSC SNCO 'FINANCIAL LANDSCAPE'

Adresa pobočky

LENINGRADSKII PROSPEKT BLD.3, 47

Kód pobočky

JSMSRUMMXXX

Název banky

JSC SNCO 'FINANCIAL LANDSCAPE'

Město

MOSCOW

JSMSRUMMXXX

Banka JSC SNCO 'FINANCIAL LANDSCAPE' není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky JSC SNCO 'FINANCIAL LANDSCAPE'

Najděte kódy Swift různých poboček banky JSC SNCO 'FINANCIAL LANDSCAPE'.

Pobočky JSC SNCO 'FINANCIAL LANDSCAPE'

JSMSRUMMXXX

LENINGRADSKII PROSPEKT BLD.3, 47, MOSCOW, 125167

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.