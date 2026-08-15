JSCORU4PMSK

Detaily kódu BIC/Swift banky BANK URAL FD

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

BANK URAL FD

Adresa pobočky

LVA TOLSTOGO STR 2, 5/1

Kód pobočky

JSCORU4PMSK

Název banky

BANK URAL FD

Město

MOSCOW

JSCORU4PMSK

Banka BANK URAL FD není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky BANK URAL FD

Najděte kódy Swift různých poboček banky BANK URAL FD.

Pobočky BANK URAL FD

JSCORU4PMSK

LVA TOLSTOGO STR 2, 5/1, MOSCOW, 119991

JSCORU4PPRM

LENIN STR 64, PERM, 614990

JSCORU4PXXX

STAKHANOVSKAYA STREET 54D, PERM, 614066

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.