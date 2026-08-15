JONBJOAXXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky JORDAN AHLI BANK PLC

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

JORDAN AHLI BANK PLC

Adresa pobočky

SHMEISANI QUEEN NOOR STREET

Kód pobočky

JONBJOAXXXX

Název banky

JORDAN AHLI BANK PLC

Město

AMMAN

JONBJOAXXXX

Banka JORDAN AHLI BANK PLC není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky JORDAN AHLI BANK PLC

Najděte kódy Swift různých poboček banky JORDAN AHLI BANK PLC.

Pobočky JORDAN AHLI BANK PLC

JONBJOAXXXX

SHMEISANI QUEEN NOOR STREET, AMMAN, 11182

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.