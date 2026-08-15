JIFBJOAMXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky BANK AL ETIHAD (FORMERLY INVESTBANK)

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

BANK AL ETIHAD (FORMERLY INVESTBANK)

Adresa pobočky

BANK ALETIHAD ABDEL AL RAHEEM

Kód pobočky

JIFBJOAMXXX

Název banky

BANK AL ETIHAD (FORMERLY INVESTBANK)

Město

AMMAN

JIFBJOAMXXX

Banka BANK AL ETIHAD (FORMERLY INVESTBANK) není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky BANK AL ETIHAD (FORMERLY INVESTBANK)

Najděte kódy Swift různých poboček banky BANK AL ETIHAD (FORMERLY INVESTBANK).

Pobočky BANK AL ETIHAD (FORMERLY INVESTBANK)

JIFBJOAMXXX

BANK ALETIHAD ABDEL AL RAHEEM, AMMAN, 11180

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.