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Detaily kódu BIC/Swift banky BANK AL ETIHAD (FORMERLY INVESTBANK)
Detaily kódu Swift
BANK AL ETIHAD (FORMERLY INVESTBANK)
BANK ALETIHAD ABDEL AL RAHEEM
JIFBJOAMXXX
BANK AL ETIHAD (FORMERLY INVESTBANK)
AMMAN
Banka BANK AL ETIHAD (FORMERLY INVESTBANK) není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky BANK AL ETIHAD (FORMERLY INVESTBANK)
Najděte kódy Swift různých poboček banky BANK AL ETIHAD (FORMERLY INVESTBANK).
Pobočky BANK AL ETIHAD (FORMERLY INVESTBANK)
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.