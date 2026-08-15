IVOJSSJBXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky IVORY BANK PLC HEAD OFFICE JUBA SOUTH SUDAN

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

IVORY BANK PLC HEAD OFFICE JUBA SOUTH SUDAN

Adresa pobočky

JUBA MARKET

Kód pobočky

IVOJSSJBXXX

Název banky

IVORY BANK PLC HEAD OFFICE JUBA SOUTH SUDAN

Město

JUBA

IVOJSSJBXXX

Banka IVORY BANK PLC HEAD OFFICE JUBA SOUTH SUDAN není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky IVORY BANK PLC HEAD OFFICE JUBA SOUTH SUDAN

Najděte kódy Swift různých poboček banky IVORY BANK PLC HEAD OFFICE JUBA SOUTH SUDAN.

Pobočky IVORY BANK PLC HEAD OFFICE JUBA SOUTH SUDAN

IVOJSSJBXXX

JUBA MARKET, JUBA

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.