IVOJSSJBXXX
Detaily kódu BIC/Swift banky IVORY BANK PLC HEAD OFFICE JUBA SOUTH SUDAN
Detaily kódu Swift
IVORY BANK PLC HEAD OFFICE JUBA SOUTH SUDAN
JUBA MARKET
IVOJSSJBXXX
IVORY BANK PLC HEAD OFFICE JUBA SOUTH SUDAN
JUBA
Banka IVORY BANK PLC HEAD OFFICE JUBA SOUTH SUDAN není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky IVORY BANK PLC HEAD OFFICE JUBA SOUTH SUDAN
Najděte kódy Swift různých poboček banky IVORY BANK PLC HEAD OFFICE JUBA SOUTH SUDAN.
Pobočky IVORY BANK PLC HEAD OFFICE JUBA SOUTH SUDAN
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.