ISFNLYLTXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky ISLAMIC FINANCE BANK

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

ISLAMIC FINANCE BANK

Adresa pobočky

THIRD RING ROAD, GARYOUNIS

Kód pobočky

ISFNLYLTXXX

Název banky

ISLAMIC FINANCE BANK

Město

BENGHAZI

ISFNLYLTXXX

Banka ISLAMIC FINANCE BANK není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky ISLAMIC FINANCE BANK

Najděte kódy Swift různých poboček banky ISLAMIC FINANCE BANK.

Pobočky ISLAMIC FINANCE BANK

ISFNLYLTXXX

THIRD RING ROAD, GARYOUNIS, BENGHAZI

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.