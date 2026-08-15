ISBYYESA103
Detaily kódu BIC/Swift banky ISLAMIC BANK OF YEMEN FOR FINANCE AND INVESTMENT
Detaily kódu Swift
ISLAMIC BANK OF YEMEN FOR FINANCE AND INVESTMENT
MAIN STREET
ISBYYESA103
ISLAMIC BANK OF YEMEN FOR FINANCE AND INVESTMENT
AL HUDAYDAH
Banka ISLAMIC BANK OF YEMEN FOR FINANCE AND INVESTMENT není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky ISLAMIC BANK OF YEMEN FOR FINANCE AND INVESTMENT
Najděte kódy Swift různých poboček banky ISLAMIC BANK OF YEMEN FOR FINANCE AND INVESTMENT.
Pobočky ISLAMIC BANK OF YEMEN FOR FINANCE AND INVESTMENT
ISBYYESA101
ZUBIRI STREET, SANAA
ISBYYESA103
MAIN STREET, AL HUDAYDAH
ISBYYESA105
JAMAL STREET, MAIN ROAD, TAIZ
ISBYYESA107
ARWA STREET, MAIN ROAD, ADEN
ISBYYESA109
AL SEELA STREET, MAIN ROAD, ADEN
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.