ISBYYESA103

Detaily kódu BIC/Swift banky ISLAMIC BANK OF YEMEN FOR FINANCE AND INVESTMENT

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

ISLAMIC BANK OF YEMEN FOR FINANCE AND INVESTMENT

Adresa pobočky

MAIN STREET

Kód pobočky

ISBYYESA103

Název banky

ISLAMIC BANK OF YEMEN FOR FINANCE AND INVESTMENT

Město

AL HUDAYDAH

ISBYYESA103

Banka ISLAMIC BANK OF YEMEN FOR FINANCE AND INVESTMENT není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky ISLAMIC BANK OF YEMEN FOR FINANCE AND INVESTMENT

Najděte kódy Swift různých poboček banky ISLAMIC BANK OF YEMEN FOR FINANCE AND INVESTMENT.

Pobočky ISLAMIC BANK OF YEMEN FOR FINANCE AND INVESTMENT

ISBYYESA101

ZUBIRI STREET, SANAA

ISBYYESA103

MAIN STREET, AL HUDAYDAH

ISBYYESA105

JAMAL STREET, MAIN ROAD, TAIZ

ISBYYESA107

ARWA STREET, MAIN ROAD, ADEN

ISBYYESA109

AL SEELA STREET, MAIN ROAD, ADEN

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.