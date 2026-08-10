IRAQIQBAXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky INTERNATIONAL ISLAMIC BANK

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

INTERNATIONAL ISLAMIC BANK

Adresa pobočky

15 ST. 15 BLD. 64, VERSUS

Kód pobočky

IRAQIQBAXXX

Název banky

INTERNATIONAL ISLAMIC BANK

Město

BAGHDAD

IRAQIQBAXXX

Banka INTERNATIONAL ISLAMIC BANK není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky INTERNATIONAL ISLAMIC BANK

Najděte kódy Swift různých poboček banky INTERNATIONAL ISLAMIC BANK.

Pobočky INTERNATIONAL ISLAMIC BANK

IRAQIQBAXXX

15 ST. 15 BLD. 64, VERSUS, BAGHDAD

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.