IKBARUMMXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky DENIZBANK MOSCOW JSC

Přijmout peníze s WisePoslat s Wise

Detaily kódu Swift

Název pobočky

DENIZBANK MOSCOW JSC

Adresa pobočky

2ND ZVENIGORODSKAYA 13

Kód pobočky

IKBARUMMXXX

Název banky

DENIZBANK MOSCOW JSC

Město

MOSCOW

IKBARUMMXXX

Banka DENIZBANK MOSCOW JSC není v tuto chvíli podporována

Wise již umožňuje posílat a přijímat platby ve více než 40 měnách a díky naší globální funkci pro USD lze snadno provádět převody v dolarech po celém světě.

Dejte mi vědět

Kódy Swift banky DENIZBANK MOSCOW JSC

Najděte kódy Swift různých poboček banky DENIZBANK MOSCOW JSC.

Pobočky DENIZBANK MOSCOW JSC

IKBARUMMXXX

2ND ZVENIGORODSKAYA 13, MOSCOW, 123022

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.