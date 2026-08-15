IIBAJOAM300

Detaily kódu BIC/Swift banky ISLAMIC INTERNATIONAL ARAB BANK

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

ISLAMIC INTERNATIONAL ARAB BANK

Adresa pobočky

YARMOUK STREET, WAHDAT

Kód pobočky

IIBAJOAM300

Název banky

ISLAMIC INTERNATIONAL ARAB BANK

Město

AMMAN

IIBAJOAM300

Banka ISLAMIC INTERNATIONAL ARAB BANK není v tuto chvíli podporována

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Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.