IDMNSOSMXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky IDMAN COMMUNITY BANK

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

IDMAN COMMUNITY BANK

Adresa pobočky

FLOOR 3

Kód pobočky

IDMNSOSMXXX

Název banky

IDMAN COMMUNITY BANK

Město

MOGADISCIO

IDMNSOSMXXX

Banka IDMAN COMMUNITY BANK není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky IDMAN COMMUNITY BANK

Najděte kódy Swift různých poboček banky IDMAN COMMUNITY BANK.

Pobočky IDMAN COMMUNITY BANK

IDMNSOSMXXX

FLOOR 3, MOGADISCIO

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.