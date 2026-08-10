ICDJDJJDXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky INTERCONTINENTAL INVESTMENT BANK SA

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

INTERCONTINENTAL INVESTMENT BANK SA

Adresa pobočky

PLACE DU 27 JUIN, IMMEUBLE NO 15

Kód pobočky

ICDJDJJDXXX

Název banky

INTERCONTINENTAL INVESTMENT BANK SA

Město

DJIBOUTI

ICDJDJJDXXX

Banka INTERCONTINENTAL INVESTMENT BANK SA není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky INTERCONTINENTAL INVESTMENT BANK SA

Najděte kódy Swift různých poboček banky INTERCONTINENTAL INVESTMENT BANK SA.

Pobočky INTERCONTINENTAL INVESTMENT BANK SA

ICDJDJJDXXX

PLACE DU 27 JUIN, IMMEUBLE NO 15, DJIBOUTI, 77101

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.