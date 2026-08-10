ICDJDJJDXXX
Detaily kódu BIC/Swift banky INTERCONTINENTAL INVESTMENT BANK SA
Detaily kódu Swift
INTERCONTINENTAL INVESTMENT BANK SA
PLACE DU 27 JUIN, IMMEUBLE NO 15
ICDJDJJDXXX
INTERCONTINENTAL INVESTMENT BANK SA
DJIBOUTI
Banka INTERCONTINENTAL INVESTMENT BANK SA není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky INTERCONTINENTAL INVESTMENT BANK SA
Najděte kódy Swift různých poboček banky INTERCONTINENTAL INVESTMENT BANK SA.
Pobočky INTERCONTINENTAL INVESTMENT BANK SA
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.