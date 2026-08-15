ICBCMMMYXXX
Detaily kódu BIC/Swift banky MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. YANG ON BRANCH
Detaily kódu Swift
MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. YANG ON BRANCH
UNIT NO. 12-08/09/10, 12TH FLOOR
ICBCMMMYXXX
MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. YANG ON BRANCH
YANGON
Banka MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. YANG ON BRANCH není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. YANG ON BRANCH
Najděte kódy Swift různých poboček banky MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. YANG ON BRANCH.
Pobočky MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. YANG ON BRANCH
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.