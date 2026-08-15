ICBCMMMYXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. YANG ON BRANCH

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. YANG ON BRANCH

Adresa pobočky

UNIT NO. 12-08/09/10, 12TH FLOOR

Kód pobočky

ICBCMMMYXXX

Název banky

MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. YANG ON BRANCH

Město

YANGON

ICBCMMMYXXX

Banka MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. YANG ON BRANCH není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. YANG ON BRANCH

Najděte kódy Swift různých poboček banky MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. YANG ON BRANCH.

Pobočky MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. YANG ON BRANCH

ICBCMMMYXXX

UNIT NO. 12-08/09/10, 12TH FLOOR, YANGON, 11141

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.