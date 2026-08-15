IBOSSOSMXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky INTERNATIONAL BANK OF SOMALIA (IBS)

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

INTERNATIONAL BANK OF SOMALIA (IBS)

Adresa pobočky

1 HAMARWEYNE

Kód pobočky

IBOSSOSMXXX

Název banky

INTERNATIONAL BANK OF SOMALIA (IBS)

Město

MOGADISCIO

IBOSSOSMXXX

Banka INTERNATIONAL BANK OF SOMALIA (IBS) není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky INTERNATIONAL BANK OF SOMALIA (IBS)

Najděte kódy Swift různých poboček banky INTERNATIONAL BANK OF SOMALIA (IBS).

Pobočky INTERNATIONAL BANK OF SOMALIA (IBS)

IBOSSOSMXXX

1 HAMARWEYNE, MOGADISCIO

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.