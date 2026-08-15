HYMORUM1XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky MOBIS PARTS CIS, LLC

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

MOBIS PARTS CIS, LLC

Adresa pobočky

PRESNENSKAYA NAB 6

Kód pobočky

HYMORUM1XXX

Název banky

MOBIS PARTS CIS, LLC

Město

MOSCOW

HYMORUM1XXX

Banka MOBIS PARTS CIS, LLC není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky MOBIS PARTS CIS, LLC

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Pobočky MOBIS PARTS CIS, LLC

HYMORUM1XXX

PRESNENSKAYA NAB 6, MOSCOW, 123317

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.