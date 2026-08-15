HOIISSJBXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky HORIZON BANK LTD

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

HORIZON BANK LTD

Adresa pobočky

FLOOR 2, HORIZON PLAZA

Kód pobočky

HOIISSJBXXX

Název banky

HORIZON BANK LTD

Město

JUBA

HOIISSJBXXX

Banka HORIZON BANK LTD není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky HORIZON BANK LTD

Najděte kódy Swift různých poboček banky HORIZON BANK LTD.

Pobočky HORIZON BANK LTD

HOIISSJBXXX

FLOOR 2, HORIZON PLAZA, JUBA

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.