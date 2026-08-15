HBHOJOAXXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky HOUSING BANK FOR TRADE AND FINANCE, THE

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

HOUSING BANK FOR TRADE AND FINANCE, THE

Adresa pobočky

AL-SHUMAYSANI-PRINCE SHAKER BIN

Kód pobočky

HBHOJOAXXXX

Název banky

HOUSING BANK FOR TRADE AND FINANCE, THE

Město

AMMAN

HBHOJOAXXXX

Banka HOUSING BANK FOR TRADE AND FINANCE, THE není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky HOUSING BANK FOR TRADE AND FINANCE, THE

Najděte kódy Swift různých poboček banky HOUSING BANK FOR TRADE AND FINANCE, THE.

Pobočky HOUSING BANK FOR TRADE AND FINANCE, THE

HBHOJOAXXXX

AL-SHUMAYSANI-PRINCE SHAKER BIN, AMMAN, 11118

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.