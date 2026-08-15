HBHOJOAXXXX
Detaily kódu BIC/Swift banky HOUSING BANK FOR TRADE AND FINANCE, THE
Detaily kódu Swift
HOUSING BANK FOR TRADE AND FINANCE, THE
AL-SHUMAYSANI-PRINCE SHAKER BIN
HBHOJOAXXXX
HOUSING BANK FOR TRADE AND FINANCE, THE
AMMAN
Banka HOUSING BANK FOR TRADE AND FINANCE, THE není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky HOUSING BANK FOR TRADE AND FINANCE, THE
Najděte kódy Swift různých poboček banky HOUSING BANK FOR TRADE AND FINANCE, THE.
Pobočky HOUSING BANK FOR TRADE AND FINANCE, THE
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.