HANDSESSSHY

Detaily kódu BIC/Swift banky SVENSKA HANDELSBANKEN AB

Přijmout peníze s WisePoslat s Wise

Detaily kódu Swift

Poslat peníze do zahraničí může být s Wise až 5× levnější.

Místo zahraničního bankovního převodu můžete poslat CZK do banky SVENSKA HANDELSBANKEN AB pomocí převodu přes Wise. Více informací

Název pobočky

SVENSKA HANDELSBANKEN AB

Adresa pobočky

BLASIEHOLMSTORG 11

Kód pobočky

SHY

Název banky

SVENSKA HANDELSBANKEN AB

Město

STOCKHOLM

HANDSESSSHY

Wise účet nabízí více

  • Posílejte peníze po celém světě

    Převody dorazí do 20 sekund.

  • Zahraniční detaily účtu

    Snadno přijímejte platby v různých měnách.

  • Ušetřete peníze

    Žádné marže k směnnému kurzu ani skryté poplatky.

  • Můžete ušetřit až 446,28 CZK

Wise účet nabízí více

  • Posílejte peníze po celém světě

    Převody dorazí do 20 sekund.

  • Zahraniční detaily účtu

    Snadno přijímejte platby v různých měnách.

  • Ušetřete peníze

    Žádné marže k směnnému kurzu ani skryté poplatky.

  • Můžete ušetřit až 446,28 CZK

Jak Wise funguje

Používejte Wise v několika jednoduchých krocích

Založte si účet

1. Chcete poslat peníze do země Švédsko

1. Chcete poslat peníze do země Švédsko

Mám Wise účet v zemi Česká republika a chci poslat SEK příjemci v zemi Švédsko.

2. Vyberte a pošlete SEK

2. Vyberte a pošlete SEK

Ve svém Wise účtu jednoduše vyberu SEK, zadám detaily účtu příjemce a poté přímo jemu pošlu částku v dané místní měně.

3. Peníze dorazí

3. Peníze dorazí

Příjemce obdrží přesnou částku, kterou jsem poslal/a, a v 95 % případů peníze dorazí do 24 hodin.

App Store

4.8 ★ v App Store 152 tis. hodnocení

Google Play

4.8 ★ na Google Play 1,3 mil. hodnocení

Jedna chytrá aplikace, 50 milionů stažení

Posílejte peníze svým stylem

Posíláte peníze do zahraničí pravidelně?

Doporučte příjemci, aby si založil Wise účet, a oba tak při posílání i přijímání peněz výrazně ušetříte.

Jak fungují doporučení

Udržujeme vaše peníze v bezpečí

  • Technologie boje proti podvodům

    7 milionů kontrol transakcí denně.

  • Nepřetržitá podpora

    Zákaznická podpora telefonicky, online nebo na chatu.

  • Mezinárodní ochrana vašich financí

    Regulují nás vnitrostátní orgány.

Založte si účet

Udržujeme vaše peníze v bezpečí

  • Technologie boje proti podvodům

    7 milionů kontrol transakcí denně.

  • Nepřetržitá podpora

    Zákaznická podpora telefonicky, online nebo na chatu.

  • Mezinárodní ochrana vašich financí

    Regulují nás vnitrostátní orgány.

Založte si účet

Kódy Swift banky SVENSKA HANDELSBANKEN AB

Najděte kódy Swift různých poboček banky SVENSKA HANDELSBANKEN AB.

Pobočky SVENSKA HANDELSBANKEN AB

HANDSESSASM

BLASIEHOLMSTORG 11, STOCKHOLM, 106 70

HANDSESSCLS

BLASIEHOLMSTORG 11, STOCKHOLM, 106 70

HANDSESSCUS

BLASIEHOLMSTORG 11, STOCKHOLM, 106 70

HANDSESSFIC

BLASIEHOLMSTORG 11, STOCKHOLM, 106 70

HANDSESSGBG

OSTRA HAMNGATAN 23, GOTEBORG, 404 26

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.