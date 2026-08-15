GFADMMMYXXX
Detaily kódu BIC/Swift banky GLORY FARMER DEVELOPMENT BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
Detaily kódu Swift
GLORY FARMER DEVELOPMENT BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
149 CORNER OF BOGYOKE ROAD AND
GFADMMMYXXX
GLORY FARMER DEVELOPMENT BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
MONYWA
Banka GLORY FARMER DEVELOPMENT BANK PUBLIC COMPANY LIMITED není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky GLORY FARMER DEVELOPMENT BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
Najděte kódy Swift různých poboček banky GLORY FARMER DEVELOPMENT BANK PUBLIC COMPANY LIMITED.
Pobočky GLORY FARMER DEVELOPMENT BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.