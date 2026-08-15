GFADMMMYXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky GLORY FARMER DEVELOPMENT BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

GLORY FARMER DEVELOPMENT BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

Adresa pobočky

149 CORNER OF BOGYOKE ROAD AND

Kód pobočky

GFADMMMYXXX

Název banky

GLORY FARMER DEVELOPMENT BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

Město

MONYWA

GFADMMMYXXX

Banka GLORY FARMER DEVELOPMENT BANK PUBLIC COMPANY LIMITED není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky GLORY FARMER DEVELOPMENT BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

Najděte kódy Swift různých poboček banky GLORY FARMER DEVELOPMENT BANK PUBLIC COMPANY LIMITED.

Pobočky GLORY FARMER DEVELOPMENT BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

GFADMMMYXXX

149 CORNER OF BOGYOKE ROAD AND, MONYWA, 02301

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.