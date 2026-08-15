GBSPZWHAXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky GETBUCKS MICROFINANCE BANK LIMITED

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

GETBUCKS MICROFINANCE BANK LIMITED

Adresa pobočky

FLOOR 1, UNITY COURT

Kód pobočky

GBSPZWHAXXX

Název banky

GETBUCKS MICROFINANCE BANK LIMITED

Město

HARARE

GBSPZWHAXXX

Banka GETBUCKS MICROFINANCE BANK LIMITED není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky GETBUCKS MICROFINANCE BANK LIMITED

Najděte kódy Swift různých poboček banky GETBUCKS MICROFINANCE BANK LIMITED.

Pobočky GETBUCKS MICROFINANCE BANK LIMITED

GBSPZWHAXXX

FLOOR 1, UNITY COURT, HARARE

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.